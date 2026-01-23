Tutti gli NPC in Fable sono fatti a mano, poiché Playground ha ritenuto importante dare loro personalità

HQ

Giovedì sera abbiamo finalmente avuto l'opportunità di dare un'occhiata più da vicino a Fable e di provare molto gameplay, ed è stato anche rivelato che uscirà in autunno (e che arriverà anche su PlayStation 5).

Una cosa menzionata durante la presentazione è che Albion è popolata da circa 1.000 persone, descritte nel video come "artigianali". Questo ha causato un certo scalpore, dato che è un numero impressionante di persone da creare manualmente, soprattutto se ognuna ha la propria personalità, stile di abbigliamento e così via. soprattutto quando puoi tagliare gli angoli con l'IA.

IGN voleva saperne di più e ha chiesto al capo di Playground Games, Ralph Fulton, e lui ha risposto che in realtà non c'è alcun imbroglio coinvolto, cosa di cui sembra molto orgoglioso:

"Sì, quindi sono fatti a mano. Ci sono molte cose nel modo in cui abbiamo costruito la popolazione vivente, che credo si possa dire che sono semplicemente folli. Penso che forse una volta pensavamo di poterli generare proceduralmente, ma abbiamo abbandonato quell'idea molto tempo fa perché volevamo creare ognuno di questi NPC, dal nome, all'aspetto, ai tratti della personalità, a quella visione morale del mondo di cui parlavo, a dove lavorano, dove vivono e quale sia la loro famiglia, perché è importante per il giocatore poter conoscere NPC creati in modo unico. E come ho detto, ce ne sono 1.000 nel gioco. Puoi andare a parlare con ognuno di loro in conversazioni completamente vocali. Potresti sposarti... Sarà un po' di lavoro, ma potresti sposarli tutti. Puoi avere figli con loro, puoi assumerli, puoi licenziarli. Sono semplicemente molto divertenti."

Fable sarà incluso il giorno 1 con Game Pass Ultimate.

Nella stessa intervista, Fulton ha anche commentato ciò che volevano preservare dalla serie originale, una delle cose che ha menzionato è il fattore britannico (qualcosa che ha anche brevemente menzionato nella presentazione di ieri), che permea davvero la serie di giochi e che secondo lui non avrebbe potuto essere creato altrove:

"Parla di britannicità. E ancora, perché era importante per Xbox che uno studio britannico continuasse con Fable ? Perché Fable è questo gioco tipicamente britannico, e non solo perché Albion è la Gran Bretagna medievale tramite un filtro, se vuoi. E non solo perché i personaggi sono britannici e hanno accenti britannici. C'è una sensibilità nei giochi, un tono di voce, un modo di pensare, un modo di reagire. È molto britannico. E queste cose combinate sono per noi il DNA di Fable. Se non colpisci quelle cose, se non sei fedele a quelle cose, non stai creando un Fable gioco. Quindi, è stata una decisione che abbiamo deciso fin dall'inizio."

L'intervista interessante offre ulteriori dettagli su Fable, inclusa la rivelazione che il creatore della serie, Peter Molyneux, non ha ancora visto il gioco. Supponiamo che scopriremo di più durante la settimana di giugno al Summer Game Fest (e non all'E3), dove speriamo di conoscere meglio la storia.

Cosa pensi del fatto che ogni NPC in Fable sia stato creato manualmente, e il gioco potrebbe essere stato sviluppato in un paese diverso dal Regno Unito?