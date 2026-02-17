Tutti gli Steam Deck sono esauriti negli Stati Uniti, Valve prevede carenze di OLED per lo Steam Deck in altre regioni

HQ

Maledetti te, carenza di memoria e archiviazione, maledetti! Già stiamo iniziando a vedere gli effetti molto reali sul mercato dell'IA per il crescente bisogno di RAM sul mercato dell'IA. Il prezzo medio di una leva DDR5 è aumentato vertiginosamente e, anche se temevamo la carenza di hardware per il gaming, ora finalmente sono arrivate.

Come ha scritto Geoff Keighley su Twitter/X, il Valve Steam Deck è attualmente esaurito in tutti gli Stati Uniti. Controllando la versione britannica di Steam, possiamo confermare che puoi acquistare qualsiasi modello tu voglia al momento della stesura, che sia OLED o LCD. Tuttavia, questo potrebbe cambiare presto, poiché Valve ritiene che ci saranno carenze di stock in più regioni.

Keighley afferma da Valve che l'azienda si aspetta che lo Steam Deck OLED esca di scorta a intermittenza in più regioni. Non sappiamo quali siano queste regioni, ma se hai fatto le mani in attesa di prendere uno Steam Deck, questo potrebbe essere il momento giusto per prenderne uno. A meno che, ovviamente, tu non viva negli Stati Uniti, nel qual caso dovrai solo aspettare che lo Steam Deck torni disponibile.