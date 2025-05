Tutti i cardinali elettori arrivano a Roma prima del conclave papale

HQ

Le ultime notizie sulla Città del Vaticano . Ora sappiamo che tutti i 133 cardinali aventi diritto di voto nel prossimo conclave papale si sono riuniti a Roma, mentre continuano i preparativi per l'inizio di mercoledì dell'elezione a porte chiuse nella Cappella Sistina.

Le discussioni delle ultime settimane hanno evidenziato profonde divisioni nella Chiesa, con alcuni che spingono per la continuità con la visione riformista di Francesco, mentre altri sono a favore di un ritorno alla dottrina più tradizionale. Per ora, resta da vedere chi emergerà come la scelta.