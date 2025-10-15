Tutti i giocatori infortunati di Real Madrid e Barcellona che potrebbero saltare il primo Clásico la prossima settimana

HQ

FC Barcelona e Real Madrid stanno pensando a un nuovo Clásico la prossima settimana, domenica 26 ottobre, che, sebbene sia ancora molto presto nella stagione, potrebbe giocare un ruolo chiave per decidere quale squadra ha avuto un inizio di stagione migliore. Entrambi hanno vinto la maggior parte delle loro partite, ma hanno anche subito alcune terribili sconfitte: il Real Madrid ha perso 5-2 contro l'arcinemico Atlético de Madrid, e il Barça ha perso 4-1 contro il Siviglia, ed è stato anche sopraffatto dal PSG in Champions League.

Servirà anche a determinare quanto bene le loro squadre e i loro allenatori combattono sotto pressione, poiché entrambe le squadre potrebbero perdere diversi giocatori chiave, infortunati. Con ancora undici giorni rimanenti, molte cose possono cambiare: alcuni giocatori potrebbero recuperare più velocemente... e altri potrebbero infortunarsi, ovviamente, ma è così che stanno andando le cose per Barça e Madrid in questo momento:

Barcellona:



Robert Lewandowski si è infortunato con Poland al bicipite femorale della coscia sinistra e starà fuori per tre o quattro settimane, impossibile per Clásico.

Dani Olmo : Il centrocampista si è infortunato al muscolo del polpaccio e pochi nel club si aspettano che sia disponibile per il 26 ottobre, anche se il suo tempo di recupero è ancora sconosciuto.

Raphinha : Il tempo di recupero previsto per l'ala brasiliana termina proprio prima di Clásico, quindi sarebbe molto difficile per lui recuperare in tempo: nella migliore delle ipotesi, sarebbe la sua prima partita dopo un infortunio, improbabile nell'11 titolare.

Lamine Yamal e Fermín sono tornati ai campi di allenamento questa settimana: potrebbero saltare le prossime partite, ma potrebbero essere disponibili per il 26 ottobre.

Tuttavia, le lesioni più lunghe di Gavi, Joan García, Ter Stegen, quelle sono completamente scartate.



Real Madrid:



Trent Alexander-Arnold : È infortunato da un mese intero e non è tornato ad allenarsi, anche se il suo tempo di recupero potrebbe terminare poco prima della partita.

Kylian Mbappé : L'attaccante francese ha segnato in quasi tutte le partite della stagione finora, anche per la Francia nella pausa internazionale dello scorso fine settimana, ma non ha finito i 90 minuti ed è tornato a Madrid in anticipo. Le sue condizioni sono sconosciute.

Dean Huijsen : Anche il difensore ha lasciato la squadra spagnola in anticipo a causa di dolori muscolari, ma potrebbe tornare proprio prima del Clásico.

Dani Carvajal : Il suo infortunio è migliorato meglio di quello di Trent, quindi Xabi Alonso potrebbe recuperare il suo terzino destro in tempo per Clásico.

Tuttavia, è ancora molto improbabile che Ferland Mendy e Antonio Rudig er riescano a recuperare in tempo per la partita tra Real Madrid e Barcellona del 26 ottobre.

