Tutti i giochi per GameCube confermati per Nintendo Switch Online... solo per Switch 2

Nintendo ha confermato ufficialmente che i titoli per GameCube usciranno su Nintendo Switch Online... in esclusiva per Nintendo Switch 2. Come parte dell'abbonamento Nintendo Switch Online + Expansion Pack, gli utenti potranno giocare a tre giochi lo stesso giorno del lancio della console, il 5 giugno: The Legend of Zelda: The Wind Waker, SoulCalibur II e F-Zero GX.

Ripetiamo: questo è solo per Nintendo Switch 2, non per Switch 1. Altri titoli che verranno lanciati in seguito includono:



Super Mario Sunshine



Emblema del fuoco Sentiero della radiosità



Pokémon XD



Super Mario Strikers



Mini Robo



La villa di Luigi



Pokémon Colosseo



Oltre ai giochi, Nintendo lancerà un controller wireless per GameCube (ma con il proprio pulsante C dedicato) da acquistare sul sito Web di Nintendo.