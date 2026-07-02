Tutti i padroni di casa della Coppa del Mondo 2026 sono agli ottavi di finale dopo che gli USA hanno battuto la Bosnia ed Erzegovina 2-0

HQ

La Coppa del Mondo 2026 è stata la prima volta nella storia che si è svolta in tre paesi. E mentre le partite di ottaventi di finale stanno per concludersi, è ora confermato che tutti e tre i paesi ospitanti si sono qualificati per i 32 finali.

Il Canada è stato il primo a farlo, battendo il Sudafrica 1-0 con un gol di Stephen Eustáquio al 92° minuto, rendendo la prima volta nella storia che raggiungono quella fase in tre partecipazioni ai Mondiali.

Il Messico ha anche offerto una grande prestazione contro l'Ecuador (nonostante il comportamento controverso di alcuni tifosi che hanno lanciato fuochi d'artificio di notte accanto all'hotel dove alloggiavano i giocatori ecuadoriani) e ha interrotto un'attesa di 40 anni per la vittoria del Messico in una partita a eliminazione diretta della Coppa del Mondo (anche se hanno raggiunto gli ottavi di finale ogni volta dal 1994 al 2018, e ora punteranno a raggiungere i quarti di finale per la prima volta dal 1986, risultato che rimane il loro miglior risultato finale).

Infine, gli Stati Uniti hanno battuto la Bosnia ed Erzegovina 2-0, con gol di Folarin Balogun (espulso con cartellino rosso) e Malik Tillman. Il miglior risultato degli USA in Coppa del Mondo rimane il terzo posto nel 1930; da allora hanno raggiunto solo gli ottavi di finale solo in altre quattro occasioni, e i quarti di finale nel 2002.

Migliori nazioni ospitanti nella storia della Coppa del Mondo

Qualcuno di loro arriverà ai quarti di finale o oltre? Dal 1930, la nazione ospitante è stata campione sei volte: Uruguay nel 1930, Italia nel 1934, Inghilterra nel 1966, Germania nel 1974, Argentina nel 1978 e infine Francia nel 1998.

Negli ottavi di finale, il Canada affronta il Marocco sabato 4 luglio alle 19 CEST, 18 BST; Il Messico affronta l'Inghilterra lunedì alle 2:00 CEST, 1:00 BST; e USA affronterà il Belgio martedì 7 luglio alle 2:00 CEST, 1:00 BST.