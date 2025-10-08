Sport
Tutti i quarti di finale e gli orari del Masters di Shanghai confermati per giovedì
Cosa ne pensi degli 8 finali dello Shanghai Masters?
HQ
Il Masters di Shanghai sta volgendo al termine. Il penultimo Masters 1000 della stagione ha appena concluso gli ottavi di finale: Learner Tien, Lorenzo Musetti, Nuno Borges e Jiri Lehecka sono stati gli ultimi a cadere oggi, e gli ultimi otto della competizione sanno già chi affronteranno e quando.
Quarti di finale del Masters di Shanghai (singolare maschile)
Giovedì 9 ottobre:
- Holger Rune contro Valentin Vacherot: 09:00 CET
- Zizou Bergs contro Novak Djokovic: 12:30 CET
Venerdì 10 ottobre:
- Daniil Medvedev contro Alex de Miñaur: da definire
- Arthur Rinderknech contro Felix Auger-Aliassime: da definire
Sabato seguiranno le semifinali e domenica la finale. Chi pensi vincerà lo Shanghai Masters 2025?