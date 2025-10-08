Tutti i quarti di finale e gli orari del Masters di Shanghai confermati per giovedì

HQ

Il Masters di Shanghai sta volgendo al termine. Il penultimo Masters 1000 della stagione ha appena concluso gli ottavi di finale: Learner Tien, Lorenzo Musetti, Nuno Borges e Jiri Lehecka sono stati gli ultimi a cadere oggi, e gli ultimi otto della competizione sanno già chi affronteranno e quando.

Quarti di finale del Masters di Shanghai (singolare maschile)

Giovedì 9 ottobre:



Holger Rune contro Valentin Vacherot: 09:00 CET



Zizou Bergs contro Novak Djokovic: 12:30 CET



Venerdì 10 ottobre:



Daniil Medvedev contro Alex de Miñaur: da definire



Arthur Rinderknech contro Felix Auger-Aliassime: da definire



Sabato seguiranno le semifinali e domenica la finale. Chi pensi vincerà lo Shanghai Masters 2025?