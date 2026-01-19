Tutto ciò che c'è da sapere sulla rete ferroviaria spagnola

HQ

La Spagna è in lutto dopo un devastante disastro ferroviario domenica sera che ha causato almeno 39 vittime e più di 150 passeggeri feriti, segnando uno degli incidenti ferroviari più mortali nella storia moderna del paese.

Due treni passeggeri ad alta velocità si scontrarono e deragliarono vicino alla piccola città di Adamuz, nella provincia di Córdoba, nel sud della Spagna, dopo che uno dei treni si allontanò dai binari e urtò un servizio in arrivo sulla linea adiacente. I servizi di emergenza hanno lavorato tutta la notte tra rottami e metallo contorto, mentre le famiglie attendevano notizie sui propri cari.

Cosa è successo nell'incidente

La tragedia si è svolta poco prima delle 20:00 ora locale, quando un treno ad alta velocità Iryo che viaggiava da Málaga a Madrid è deragliato. Le carrozze posteriori deviarono sui binari di un servizio Renfe Alvia diretto verso Huelva e si schiantarono contro di essa. L'impatto costrinse diverse carrozze del treno Alvia a scendere da un ripido terrapieno.

Entrambi i treni viaggiavano entro i limiti di velocità (lontani dalle velocità eccessive che hanno causato disastri passati) e le autorità hanno riferito che il tratto di binario era stato recentemente ristrutturato e il treno Iryo ispezionato negli ultimi anni.

Il ministro dei Trasporti Óscar Puente ha dichiarato che l'indagine richiederà "settimane, se non di più" e non si è ancora pronunciato sui potenziali guasti meccanici o infrastrutturali che potrebbero aver causato il deragliamenti. Il Primo Ministro Pedro Sánchez ha annullato gli impegni a Madrid, ha visitato la regione e ha dichiarato un periodo di lutto nazionale per le vittime.

La rete ferroviaria spagnola: una storia di successo ad alta velocità con un raro guasto

Il sistema ferroviario spagnolo è uno dei più estesi e ammirati d'Europa, in particolare la sua rete ad alta velocità (Alta Velocidad Española, AVE). Con oltre 3.100 km di binari ad alta velocità (i più grandi d'Europa), la rete collega le principali città dalla punta meridionale vicino a Cadice al confine francese a nord-est.

Il viaggio ad alta velocità è diventato un'alternativa preferita al volo per molti spagnoli. Milioni di passeggeri viaggiano ogni anno sui treni AVE, con misure di sicurezza che includono segnalamento avanzato, ispezioni rigorose e molteplici sistemi ridondanti progettati per prevenire collisioni.

Eppure, anche con tecnologie avanzate e un solido record di sicurezza, la Spagna non è stata immune ai disastri ferroviari, soprattutto nei decenni precedenti e prima della piena espansione delle moderne infrastrutture ad alta velocità.

Una storia di tragedie sui binari spagnoli

Sebbene rari rispetto ai milioni di viaggi sicuri ogni anno, diversi disastri ferroviari storici in Spagna ricordano alla nazione i rischi insiti nei viaggi in treno:



Torre del Bierzo (1944): Spesso citato come l'incidente ferroviario più mortale della storia spagnola, uno scontro all'interno di un tunnel a León causò la morte di decine di passeggeri. I primi rapporti furono soppressi dalle autorità dell'epoca, ma stime successive collocano il bilancio delle vittime ben oltre 100.



Angrois, Santiago de Compostela (2013): L'incidente più mortale degli ultimi decenni si è verificato quando un treno Alvia ad alta velocità è deragliato in curva a causa di una velocità eccessiva, uccidendo 80 persone e ferendone più di 140.



Chinchilla de Montearagón (2003): Una collisione tra un treno passeggeri e un treno merci nella provincia di Albacete ha ucciso 19 persone e ferito decine di persone.



Altre tragedie degne di nota: le collisioni della metà del XX secolo vicino a Barcellona (1961) e altri incidenti sulle linee riflettono un'epoca in cui la tecnologia ferroviaria e i sistemi di sicurezza erano molto meno avanzati rispetto a oggi.



Questi disastri contribuirono a plasmare le successive riforme della sicurezza, dai sistemi automatici di protezione dei treni a protocolli operativi più rigorosi implementati per l'operatore nazionale Renfe e il responsabile infrastrutturale ADIF.