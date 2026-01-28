Tutto ciò che devi sapere prima Poppy Playtime: Capitolo 5

HQ

Per cominciare, va notato che Poppy Playtime è l'unico gioco di MOB Entertainment, precedentemente noto come EnchantedMob. Fondato nel 2015 dai fratelli Seth e Zach Bellinger durante i loro anni di liceo, sono nati come un canale YouTube che realizzava videoclip musicali animati. I fratelli hanno continuato a lavorare fino al trasferimento a St. Louis nell'estate del 2020, seguendo un piano d'azione per far crescere l'azienda. L'anno successivo, nell'ottobre 2021, hanno pubblicato il primo capitolo di Poppy Playtime , dove continuano a concentrare i loro sforzi sul completamento della storia.

MOB Entertainment è un altro esempio di come, oggi e come regola generale, i giochi horror siano guidati da studi indie con idee diverse da quelle delle grandi aziende, che tendono a non osare rischiare con questo tipo di storia. Ed è qui che entrano in gioco gli studi indipendenti, offrendo una piattaforma per giovani sviluppatori con idee originali. Negli ultimi anni abbiamo visto giochi come Madison, Visage e Evil Nun: The Broken Mask. Questi titoli indipendenti cercano di portare una visione diversa all'horror grazie alla libertà creativa di cui godono non essendo sotto il controllo di un grande editore.

Dopo questa introduzione, passiamo alla guida per capire appieno da dove proviene Poppy Playtime Capitolo 5.

Avviso: questo articolo conterrà molti spoiler sulla trama del videogioco nei capitoli precedenti. Per un'esperienza migliore, consigliamo di giocarli in ordine (non sono così spaventosi come sembrano) e quando uscirà il Capitolo 5, non perdere la nostra recensione!

Poppy Playtime Capitolo 1: Uno stretto stretto

Questo primo capitolo ci introduce alla storia della fabbrica di giocattoli Playtime Co. e alla sua situazione attuale. Interpretiamo un ex dipendente dell'azienda che torna anni dopo e scopre che tutti i dipendenti sono scomparsi. Il titolo inizia con una lettera al protagonista, che lo esorta a trovare il papavero rosso e chiede il suo aiuto per localizzare tutte le persone scomparse, assicurandogli che sono ancora dentro dopo dieci anni.

In questa parte, ci viene presentato il Grab Pack, il dispositivo che useremo per interagire con gli oggetti durante il gioco. Incontriamo anche Huggy Wuggy, l'iconico antagonista del gioco, che ci insegue finché non riusciamo a sconfiggerlo dopo un inseguimento intenso attraverso i tunnel del nastro trasportatore. Infine, arriviamo al papavero ed entriamo in una stanza dove troviamo Poppy, la bambola che dà il nome alla serie.

Poppy Playtime Capitolo 2: Vola in una Ragnatela

Il secondo capitolo inizia subito dopo aver salvato la bambola Poppy. Arriviamo nell'ufficio di Elliot Ludwig, fondatore della Playtime Co., dove troviamo una cassetta con la sua biografia e le ragioni che hanno motivato la creazione della società. Poco dopo, incontriamo di nuovo Poppy, che ci informa che possono scappare in treno, ma che serve elettricità. Seguiamo Poppy, catturata da braccia rosa allungate, e poi scopriamo che dietro tutto ciò era Mommy Long Legs, l'antagonista del secondo capitolo.

Esplorando, finiamo in una stanza dove si scopre che Ludwig non era l'unico a capo della compagnia; ci sono anche Leith Pierre, Stella Greyver ed Eddie Ritterman. Quando incontriamo Mamma Gambe Lunghe, ha Poppy in uno dei suoi bracci e ci costringe a completare tre test prima di lasciarci andare. Una volta superato il test della memoria, dovremo superarne un altro in cui dobbiamo evitare Huggy Wuggy e l'ultimo, dove dobbiamo scappare da PJ Plug-a-Pillar. È così che incontriamo Kissy Missy, la versione femminile di Huggy, che ci apre una porta così possiamo andare avanti.

Dopo aver superato i test, Mommy Long Legs si arrabbia con noi e ci faccia giocare a nascondino per ottenere l'ultimo codice richiesto. Infine, riusciamo a sconfiggerla intrappolandola in uno strischiatorio, ma una mano metallica appare e porta via il suo cadavere. Poco dopo, scopriamo su un nastro che la mano appartiene al Prototipo, un esperimento estremamente intelligente. Incontriamo Poppy e riusciamo a salire sul treno, ma questo deraglia, portandoci nell'ignoto.

Poppy Playtime Capitolo 3: Sonno profondo

Il capitolo inizia con il protagonista che sopravvive al deragliamento del treno, solo per essere catturato da Catnap, l'antagonista di questo capitolo e membro degli Smiling Critters. Getta il protagonista nella trituratrice di rifiuti, dalla quale riesce a fuggire. Da lì, riceve una chiamata da Ollie, un nuovo personaggio che sembra avere accesso a diverse parti della fabbrica ed è disposto ad aiutarci con Catnap, un fedele seguace del Prototipo e l'ultimo ostacolo che si trova tra noi e lui.

Il percorso ci conduce a Playcare, un orfanotrofio sotterraneo dove Playtime Co. ha condotto esperimenti sugli orfani ed è ora il covo di Catnap. Durante la nostra esplorazione, subiamo gli effetti del fumo rosso, che ci porta ad avere allucinazioni. Per distruggerlo, arriviamo a "Casa Dolce Casa", l'alloggio degli orfani. Una volta che l'elettricità del sito viene ripristinata, ci incontriamo di nuovo con Kissy e Poppy, che si scusa per il suo tradimento e ci chiede aiuto per uccidere il Prototype.

Poppy Playtime Capitoli 1-3

Dopo l'incontro, Ollie ci informa che dobbiamo andare alla scuola Playcare, dove Miss Delight, una bambola che simula un'insegnante, ci aspetta e ci inseguirà quando smetteremo di guardarla. La finiremo schiacciandole la testa contro una porta elettrica. Più tardi, arriviamo al livello inferiore di Playcare, dove vediamo Catnap adorare una scultura di cadaveri giocattolo in onore del Prototipo. Attraversiamo un labirinto e troviamo Dogday, mutilato da Catnap, che ci dice di lasciare la fabbrica. Gli Smiling Critters usano il cadavere di Dogday per ucciderci, ma noi scappiamo.

Infine, arriviamo alla sala del generatore, dove affrontiamo e sconfiggiamo Catnap fulminandolo. Mentre giace morente, appare la mano del Prototipo, uccidendolo e portandogli via il cadavere. Ollie ci fa i complimenti e ci avverte che siamo più vicini alla minaccia finale. Ripristiniamo la corrente, scacciamo il fumo rosso e troviamo Poppy e Kissy. Poppy ci mostra un video di sicurezza della cosiddetta "Ora della Gioia", un evento in cui i giocattoli massacravano dipendenti e visitatori della fabbrica. Raggiungono un ascensore che va su e giù, così lasciano Kissy scendere da sola. Si sentono le urla terrorizzate della bambola, spingendo Poppy a cercare di tornare indietro per lei, ma i cancelli si chiudono e noi siamo intrappolati.

Poppy Playtime Capitolo 4: Rifugio sicuro

Questo capitolo inizia esattamente dove finisce il precedente, con il protagonista trascinato nelle profondità della fabbrica di giocattoli dove si nascondono nuovi pericoli, oltre a vari documenti e cassette VHS. Dopo aver trovato il diario di un'orfana di nome Riley, arriviamo in una prigione sotterranea vicino a un cimitero di giocattoli, dove appare il Dottore. Arrivati all'archivio, dovremo affrontare il Pianosaurus e incontrare il nostro alleato Doey the Doughman, che in seguito ci aiuterà a confrontarci con il Dottore e a prendere la sua Omni-mano, necessaria per riparare il generatore del Safe Haven. Dopo qualche piccolo colpo di scena, arriviamo a un labirinto e, in un'altra battaglia, otteniamo l'Omni-chip dal cervello del Dottore.

Grazie al lavoro di squadra con Doey, che distrae Il Prototipo, finalmente possiamo riparare il generatore. Dopo un'esplosione che distrugge numerosi giocattoli come parte del piano del Prototipo, Doey si rivolta contro di noi e, dopo averlo sconfitto, usiamo una telecamera di sorveglianza per cercare possibili sopravvissuti. Dopo essere cadute in un buco, nonostante i tentativi di Kissy Missy di salvarci, arriviamo all'ingresso del laboratorio, dove scopriamo che Huggy Wuggy è ancora vivo. Proprio mentre sta per prenderci, ci ritroviamo rinchiusi in una stanza dove comincia a spuntare fumo rosso...

Con questo, sei ora aggiornato e pronto a iniziare a giocare Poppy Playtime Capitolo 5: Broken Things e a godertelo dall'inizio. Anche se sembra che abbiamo raccontato molte parti della storia, ci sono ancora alcuni dettagli da scoprire, quindi se vi resta la voglia di saperne di più, potete giocare ai quattro capitoli, dove scoprirete che non tutto è come sembra...