Il Ramadan, il nono e più sacro mese del calendario lunare islamico, inizia quando la nuova luna crescente (hilal) viene avvistata dopo la fine del mese di Sha'ban. Poiché il calendario islamico si basa sul ciclo lunare, le date si spostano circa 10-11 giorni prima ogni anno, e gli avvistamenti locali della luna o i calcoli astronomici determinano quando le comunità iniziano a digiunare. Nel 2026, la luna nuova dovrebbe essere visibile a fine febbraio, il che significa che i primi giorni di digiuno cadono intorno al 18-19 febbraio in Europa, con tempi esatti che variano a seconda del paese e dell'autorità religiosa. Ecco quindi tutto ciò che devi sapere sul Ramadan e sul perché le date di inizio variano tra i paesi.

Come viene determinata la data di inizio?

Il Ramadan inizia al tramonto immediatamente dopo la vista della nuova luna crescente. Tradizionalmente, ciò poteva avvenire a occhio o con telescopi, ma molti consigli e moschee europei ora utilizzano anche calcoli astronomici per prevedere la visibilità e fissare le date di inizio. Poiché la luna non è visibile ovunque contemporaneamente, paesi diversi, e persino autorità islamiche diverse all'interno dello stesso paese, possono annunciare date di inizio diverse per il Ramadan.

Regno Unito



Primo giorno di digiuno previsto: 18 o 19 febbraio 2026.



Le comunità islamiche del Regno Unito spesso seguono gruppi locali di avvistamento lunare o decisioni dei consigli internazionali. Le previsioni di visibilità a mezzaluna suggeriscono che il primo digiuno del Ramadan sarà più probabile il 18 febbraio, con alcuni gruppi che indicano il 19 febbraio a seconda dei metodi di calcolo e degli avvistamenti locali.



Francia



Inizio conteso: 18 o 19 febbraio 2026.



La Francia ha visto annunci diversi: la Gran Moschea di Parigi ha dichiarato mercoledì 18 febbraio come primo giorno di digiuno, mentre il Consiglio francese della Fede Musulmana (CFCM), basandosi su dati scientifici e astronomici, ha fissato giovedì 19 febbraio come inizio. Questo riflette dibattiti più ampi tra moonsighting e decisioni basate sul calendario.



Germania



Inizio probabile: 18 o 19 febbraio 2026.



Anche le comunità musulmane tedesche sono divise, con alcune moschee e consigli che optano per il 18 febbraio e altri per il 19 febbraio. Molte organizzazioni in Germania seguono regolamenti unificati del calendario che si allineano ai calcoli astronomici che suggeriscono un inizio il 19 febbraio, ma le decisioni locali possono variare.



Italia



Inizio previsto: 18 o 19 febbraio 2026.



In Italia, le moschee locali e i centri islamici non hanno unanimemente concordato una data unica, ma la maggior parte degli annunci e dei calendari indica un inizio intorno al 18 febbraio, con alcune autorità islamiche che preferiscono il 19 febbraio in linea con i più ampi consigli di fatwa europei. Le evidenze delle discussioni della comunità riflettono entrambe le date nella pratica locale.



Spagna



Inizio confermato: mercoledì 18 febbraio 2026.



La Commissione Islamica di Spagna ha confermato che il Ramadan è iniziato in Spagna dopo che la mezzaluna lunare è stata avvistata al tramonto del 17 febbraio. Questo rende il 18 febbraio il primo giorno ufficiale di digiuno nel paese.



Cosa succede una volta che inizia il Ramadan?



Digiuno: I musulmani si astengono da cibo e bevande dall'alba fino al tramonto ogni giorno.



Preghiera e culto: Le preghiere notturne (Tarawih) e la recitazione extra del Corano sono comuni.



Carità: Donare zakat e sostenere i bisognosi aumenta durante il Ramadan.



Eid al-Fitr: La fine del Ramadan è segnata dall'Eid al-Fitr, previsto intorno al 19-20 marzo 2026, a seconda della prossima luna avvistata.



Perché le date differiscono tra i paesi?

La variazione nelle date di inizio tra i paesi, e anche all'interno di essi, si riduce a: