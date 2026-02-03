Tutto ciò che devi sapere sul trattato nucleare New START prima che scada il 5 febbraio

HQ

Per la prima volta in più di mezzo secolo, Stati Uniti e Russia si stanno avvicinando a un mondo senza limiti formali ai loro arsenali nucleari. Il trattato New START, pilastro del controllo degli armamenti nucleari dal 2010, scade giovedì, lasciando entrambi i paesi senza limiti legali vincolanti sulle testate strategiche schierate. Mentre le tensioni tra Mosca e l'Occidente crescono e i leader globali valutano i rischi di una competizione nucleare senza freni, crescono le domande: cosa significa la scadenza per la sicurezza globale? Come stanno rispondendo gli Stati Uniti, la Russia e le altre potenze nucleari? E questo potrebbe scatenare una nuova corsa agli armamenti nucleari? Ecco tutto quello che devi sapere.

Cos'è il trattato New START?

Il trattato New START è stato progettato per limitare le armi nucleari a lungo raggio e garantire trasparenza tra Stati Uniti e Russia. Firmato nel 2010, limitava ogni paese a 1.550 testate strategiche schierate e stabilì regole per missili balistici intercontinentali, missili lanciati da sottomarini e bombardieri pesanti. Oltre al numero di persone, il trattato includeva misure di verifica per monitorare la conformità e favorire la fiducia. La sua scadenza il 5 febbraio rimuove questi limiti, potenzialmente alterando decenni di diplomazia nucleare e sollevando dubbi sulla stabilità dell'ordine nucleare globale.

La posizione della Russia: Pronti per una nuova realtà

La Russia ha dichiarato di essere pronta a vivere senza il trattato. Il vice ministro degli Esteri Sergei Ryabkov, che sovrintende al controllo degli armamenti, ha descritto la prossima scadenza come un "nuovo momento, una nuova realtà." Parlando da Pechino, ha sottolineato che Mosca non si lascerà provocare in una nuova corsa agli armamenti, nonostante la modernizzazione della sua triade nucleare, che include armi terrestri, aeree e sottomarine. Ryabkov ha anche avvertito che se gli Stati Uniti avessero schierato sistemi di difesa missilistica in posizioni strategiche come la Groenlandia, la Russia dovrà adottare misure militari per proteggere la propria sicurezza.

Risposta degli Stati Uniti e rischio di corsa agli armamenti

Gli Stati Uniti hanno indicato che permetteranno la decadenza di New START. L'ex presidente Barack Obama, che ha firmato il trattato con l'allora presidente russo Dmitry Medvedev, ha avvertito il Congresso che lasciare scadere il trattato potrebbe scatenare una nuova corsa agli armamenti nucleari. "Lasciare che il trattato scada cancellerebbe decenni di diplomazia e renderebbe il mondo meno sicuro", ha detto Obama. Gli esperti condividono questa preoccupazione, sottolineando che questa mancanza elimina sia i limiti sulle testate sia i meccanismi per verificare le intenzioni nucleari, minando la fiducia tra le due maggiori potenze nucleari.

Preoccupazioni globali e il ruolo della Cina

La scadenza del trattato avviene in un contesto di crescenti tensioni geopolitiche, incluso il conflitto in corso in Ucraina. Gli Stati Uniti hanno suggerito che la Cina, terza potenza nucleare mondiale, si unisca alle future discussioni sul controllo degli armamenti. Finora, Pechino ha rifiutato, con la Russia che ha dichiarato pubblicamente di rispettare la posizione della Cina. L'ex presidente russo Dmitry Medvedev ha avvertito che una pausa senza accordi di follow-up potrebbe accelerare l'Orologio dell'Apocalisse...

Cosa succede dopo?

Con il New START pronto a scadere, il mondo si trova ad affrontare un'incertezza senza precedenti. Sia la Russia che gli Stati Uniti mantengono grandi arsenali senza tappi formali. Sebbene Mosca insista che agirà responsabilmente, l'assenza di vincoli del trattato lascia aperta la possibilità di una modernizzazione nucleare accelerata e, potenzialmente, di una nuova corsa agli armamenti. Con l'avvicinarsi del 5 febbraio, i diplomatici sono sotto pressione per trovare soluzioni dell'ultimo minuto. La scadenza di New START segna un momento cruciale nelle relazioni nucleari globali, che potrebbe influenzare i calcoli strategici per decenni a venire...