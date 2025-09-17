"Tutto ciò che tocco si trasforma in cacca", dice MindsEye attore

HQ

Quanto di un videogioco può essere salvato dalla sua recitazione? Non molto, ma l'attore Alex Hernandez sembra pensare di avere l'opposto del tocco di Mida quando si tratta di lavorare nei giochi dopo aver recitato in Mafia III e MindsEye.

Parlando al podcast FRVR, Hernandez ha parlato di come l'accoglienza alle partite in cui ha recitato abbia messo a dura prova la sua fiducia. "È una cosa difficile dedicare due anni e mezzo a un progetto di cui sei davvero orgoglioso e sei orgoglioso del tuo contributo. E ho avuto solo esperienze positive lavorandoci su. Le persone con cui lavoravo, ero orgoglioso per loro, di loro, volevo che fosse un successo per loro tanto quanto per me", ha detto.

"Solo la risposta... Ero tipo, 'Potrei non lavorare mai più in un gioco'", ha continuato, aggiungendo che si chiede se sia la sua sfortuna a far crollare questi giochi. "'Posso, tipo, l'opposto del tocco d'oro? Ti piace il tocco marrone di merda? Tutto ciò che tocco si trasforma in cacca?"

Hernandez ha riconosciuto di non poter controllare molto di ciò che fa sì che un gioco abbia successo o fallisca, ma poiché la sua faccia è in copertina, sa anche che un sacco di vetriolo può essere diretto contro di lui. Peccato che i suoi progetti più importanti finora non siano andati a buon fine, ma c'è sempre il prossimo.