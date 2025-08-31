La verifica dell'età nel Regno Unito arriva su Steam

HQ

Solo pochi giorni fa abbiamo segnalato che Microsoft ha portato la verifica dell'età su Xbox (qui). Ora, Valve sta seguendo l'esempio, poiché anche gli utenti di Steam nel Regno Unito dovranno verificare la loro età per accedere a contenuti per adulti sulla piattaforma.

La modifica è entrata in vigore il 29 agosto 2025, in conformità con l'Online Safety Act del Regno Unito, che richiede che le piattaforme online implementino misure di garanzia dell'età "altamente efficaci". Come spiegato da Valve in un post dell'assistenza di Steam, la verifica su Steam richiede agli utenti di aggiungere una carta di credito valida al proprio account. Una volta riuscito, l'account è considerato "age verified" fintanto che la carta rimane collegata.

Secondo la pagina di supporto di Steam: "Nel Regno Unito, Ofcom è l'autorità di regolamentazione indipendente per la sicurezza online. Le linee guida dell'Ofcom sull'OSA affermano che una misura di garanzia dell'età molto efficace è rappresentata dai controlli delle carte di credito. Questo perché, nel Regno Unito, un individuo deve avere almeno 18 anni di età per ottenere una carta di credito, quindi gli emittenti di carte di credito sono obbligati a verificare l'età di un richiedente prima di fornirgli una carta di credito. Avere la carta di credito memorizzata come metodo di pagamento funge da ulteriore deterrente contro l'elusione della verifica dell'età condividendo un singolo account utente Steam tra più persone.

Ciò avviene dopo che la stessa legislazione ha già rimodellato l'accesso ai contenuti per adulti all'inizio di quest'estate. Pornhub, una delle prime piattaforme colpite dalla legge, ha visto il traffico nel Regno Unito diminuire di quasi il 50% nelle prime due settimane dopo l'introduzione dell'obbligo di verifica dell'identità, della carta di credito o della scansione facciale, perdendo più di un milione di visite (qui). Microsoft, come accennato in precedenza, ha anche iniziato a implementare il proprio sistema per gli account Xbox a luglio, con un'applicazione completa prevista per l'inizio del 2026.

Valve sottolinea che il metodo della carta di credito preserva la privacy degli utenti, poiché il processo viene eseguito internamente attraverso il suo sistema di pagamento certificato. Nessuna parte esterna accede ai dati sensibili e solo il risultato della verifica dell'età viene utilizzato per sbloccare le impostazioni dei contenuti per adulti nel Negozio di Steam e nei relativi hub della Comunità.

Per ora, il requisito si applica solo agli account con sede nel Regno Unito. Ma dato il precedente con Pornhub, Microsoft e ora Valve, resta da vedere se le autorità di regolamentazione in altre regioni seguiranno lo stesso percorso, quindi rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.