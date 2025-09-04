La verifica dell'età arriva su Roblox

HQ

È stato appena annunciato che Roblox, la piattaforma di gioco online e il sistema di creazione di giochi sviluppato da Roblox Corporation, si unisce al crescente elenco di aziende che implementano la verifica dell'età.

Più specificamente, Roblox introdurrà la verifica obbligatoria dell'età per tutti gli utenti che desiderano accedere alle funzionalità di comunicazione sulla piattaforma, con un lancio previsto entro la fine del 2025, ha annunciato la società ieri, 3 settembre.

Il nuovo sistema richiederà agli utenti di confermare la propria età tramite un selfie o inviando una forma di identificazione accettata, e Roblox prevede inoltre di limitare la comunicazione tra adulti e minori a meno che gli utenti non si conoscano già offline.

La piattaforma ha inizialmente introdotto la verifica dell'età per gli account degli adolescenti a luglio, con l'obiettivo di impedire ai bambini sotto i 13 anni di accedere a determinate funzionalità di chat, una misura che fa parte di una tendenza più ampia nella tecnologia e nei giochi. Questa volta, tuttavia, la misura avrà una portata molto più ampia.

All'inizio di questa settimana, gli utenti del Regno Unito su Xbox (qui) e Steam (qui) hanno dovuto affrontare requisiti simili ai sensi dell'Online Safety Act del Regno Unito. Anche piattaforme per adulti come Pornhub, che, tra l'altro, ha visto il traffico nel Regno Unito diminuire di quasi il 50% dopo aver introdotto l'obbligo di verifica dell'identità e della scansione facciale (qui).

Roblox ha affrontato critiche e cause legali per la sua gestione della sicurezza dei bambini e queste nuove politiche seguono le modifiche introdotte lo scorso anno che limitavano alcune funzionalità interattive per gli utenti più giovani, offrendo ai genitori un maggiore controllo sulle esperienze dei loro figli.

Che ne pensi? Dovrebbero essere così severi per giocare ai videogiochi?