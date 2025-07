Tutto quello che c'è da sapere prima di giocare Drag x Drive, per gentile concessione di Nintendo

HQ

Se c'è un gioco nell'intero catalogo di Nintendo Switch 2 nelle notizie di oggi (questo potrebbe cambiare rapidamente se venisse finalmente annunciato un Nintendo Direct per domani, 31 luglio) è Drag x Drive. Una sorta di gioco di corse in carrozzina in stile Rocket League che non ci ha colpito molto nella nostra prima anteprima, ma che ora promette di essere una delle grandi scommesse per questo mese quando verrà lanciato il 14 agosto.

Poiché Nintendo stessa sa che un concetto così diverso non è facile da comprendere con pochi brevi trailer, ha ora rilasciato il suo tradizionale Overview Trailer, in cui otteniamo una comprensione passo dopo passo di come funziona il controllo del mouse, un tour delle diverse modalità di gioco e alcune mosse davvero interessanti che saremo in grado di fare sulle nostre sedie da corsa.

Puoi dare un'occhiata al nuovo trailer di Drag x Drive, un'esclusiva per Nintendo Switch 2, qui sotto.