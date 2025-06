Tutto quello che c'è da sapere sui bombardieri B-2 degli Stati Uniti che hanno colpito gli impianti nucleari iraniani

HQ

Le ultime notizie su Israele e Iran . Il 21 giugno 2025, gli Stati Uniti hanno lanciato un'operazione militare contro l'infrastruttura nucleare iraniana, segnando un momento cruciale nel conflitto israelo-iraniano in corso. Questa operazione ha comportato il dispiegamento di bombardieri stealth B-2 Spirit e missili da crociera Tomahawk per colpire le principali strutture nucleari iraniane.

New York, NY / USA - 4 luglio 2020: bombardiere stealth B-2 Spirit su New York. Le celebrazioni del Giorno dell'Indipendenza // Shutterstock

Il presidente Donald Trump ha annunciato che le forze degli Stati Uniti hanno condotto attacchi aerei su tre importanti siti nucleari iraniani: Fordow, Natanz e Isfahan. Gli attacchi utilizzarono bombardieri B-2 equipaggiati con bombe bunker-buster GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP), progettate per penetrare bersagli sepolti in profondità. Inoltre, i missili Tomahawk sono stati impiegati per colpire altre posizioni strategiche.

GBU-57A/B MOCIO // Shutterstock

Il bombardiere B-2 Spirit, sviluppato da Northrop Grumman, è rinomato per le sue capacità stealth e la capacità di trasportare carichi utili sia convenzionali che nucleari. Il suo design ad ala volante riduce al minimo la sezione trasversale del radar, consentendogli di penetrare le difese aeree avanzate. Il mocio GBU-57A/B, del peso di 30.000 libbre, è specificamente progettato per distruggere bersagli sotterranei induriti, rendendolo ideale per le missioni contro strutture come Fordow.

Primo piano dell'insegna Northrop Grumman sull'edificio a Oklahoma City, Ok, USA, 21 marzo 2022. Northrop Grumman Corporation è un'azienda americana di tecnologia aerospaziale e della difesa // Shutterstock

L'Iran ha condannato gli attacchi degli Stati Uniti, etichettandoli come oltraggiosi e avvertendo di conseguenze eterne. Il ministro degli Esteri iraniano ha sottolineato che gli attacchi hanno violato il diritto internazionale e ha promesso di continuare il programma nucleare iraniano. Per rappresaglia, l'Iran ha lanciato attacchi missilistici sul nord e sul centro di Israele, ferendo almeno 20 persone e causando danni significativi.

Il Ministro degli Affari Esteri dell'Iran Seyed Abbas Araghchi interviene durante la riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sul Medio Oriente sulla situazione tra Israele e Libano presso la sede delle Nazioni Unite a New York il 25 settembre 2024 // Shutterstock

A livello internazionale, l'operazione ha suscitato reazioni contrastanti. Mentre alcune nazioni esprimono sostegno all'azione degli Stati Uniti, altre esortano alla moderazione per prevenire un'ulteriore destabilizzazione regionale. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha convocato sessioni di emergenza per affrontare l'escalation della crisi.

Ti potrebbe interessare:



Questa operazione con bombardieri B-2 rappresenta una significativa escalation del coinvolgimento militare degli Stati Uniti in Medio Oriente. Mentre l'obiettivo immediato era quello di neutralizzare le capacità nucleari dell'Iran, le conseguenze a lungo termine rimangono incerte. La possibilità di ulteriori ritorsioni iraniane, comprese le tattiche di guerra asimmetrica, rappresenta una continua minaccia per la stabilità regionale.

Le foto del primo ministro israeliano Netanyahu e del leader supremo iraniano, l'ayatollah Khamenei, appaiono sugli schermi dei telefoni, con le bandiere di Israele e di İran visibili sullo sfondo. New York, Stati Uniti 26.06.20205 // Shutterstock

Al 22 giugno 2025, circa 40.000 soldati degli Stati Uniti sono di stanza nella regione, con ulteriori dispiegamenti previsti. La comunità internazionale osserva attentamente, auspicando una de-escalation delle ostilità e un ritorno ai negoziati diplomatici.

Se vuoi esplorare il conflitto in ordine cronologico, dai un'occhiata ai video qui sotto: