Tutto quello che c'è da sapere sui Campionati Mondiali di Nuoto 2025 e su come guardarli in diretta I Campionati Mondiali di Nuoto 2025 prevedono 77 eventi da medaglia in sei discipline acquatiche.

HQ I Campionati Mondiali di Nuoto 2025 sono appena iniziati a Singapore. Dal 11 luglio al 3 agosto , la nostra attenzione si sposterà su quest'isola del sud-est asiatico, dove quest'anno partecipano un record di 206 nazioni, cinque in più rispetto all'edizione 2024 di Doha, per un totale di 2.500 atleti. I Campionati, che di solito si tengono ogni due anni, presentano 77 eventi da medaglia in sei categorie, la maggior parte dei quali si svolge presso la World Aquatics Championships Arena (WCH Arena) appositamente costruita a Singapore. Questi sono:

Nuoto



Immersioni subacquee



Tuffi dall'alto



Nuoto in acque libere



Nuoto artistico



Pallanuoto

La competizione dura tre settimane, anche se la prima settimana si concentrerà solo sulla pallanuoto, che a sua volta potrebbe essere uno degli eventi più emozionanti dei campionati, e una delle categorie più aperte, con la squadra femminile spagnola, oro alle Olimpiadi di Parigi, già scatenata: 23-4 per il Sudafrica nella partita inaugurale del campionato, e i campioni del mondo in carica, gli Stati Uniti, che hanno battuto il loro primo rivale, la Cina, 15-7. La pallanuoto maschile inizierà sabato 12 luglio e la fase a gironi durerà fino al 19 luglio, con le finali femminili mercoledì 23 luglio e le finali maschili giovedì 24 luglio. Il nuoto in acque libere sarà il prossimo, dal 15 al 20 luglio, seguito dal nuoto artistico tra il 18 e il 24 luglio, e dai tuffi e dai tuffi dalle altezze rispettivamente dal 24 luglio e dal 26 luglio. Il nuoto, che consiste nella maggior parte degli eventi, tra cui 50m, 100m, 200m, 400m, staffetta 4x100m, 1500m a farfalla, rana, stile libero o medley, inizierà il 27 luglio. Puoi controllare il programma completo dei Campionati Mondiali di Nuoto qui. Come guardare i Campionati Mondiali di Nuoto La differenza di fuso orario tra Singapore e l'Europa pone alcuni problemi agli spettatori europei, ma per fortuna molti eventi si svolgeranno ancora al mattino o al pomeriggio nel nostro fuso orario. Ciò include le finali di pallanuoto, tra le 10:00 CEST e le 15:35 CEST. Ogni nazione avrà emittenti diverse e probabilmente si concentrerà su eventi diversi. Se non trovi quello che vuoi vedere, Eurosport on Demand funziona nella maggior parte dei paesi europei. Questo è un elenco modificato di emittenti locali in Europa, ma puoi trovare l'elenco completo delle emittenti in tutto il mondo qui:

Austria: ORF



Bulgaria: BNT



Croazia: HRT



Cechia: CT



Finlandia: YLE



Francia: France Télévisions



Germania: ARD e ZDF



Grecia: ERT



Ungheria; MTVA



Islanda: RUV



Italia: Sky Italia e RAI



Paesi Bassi: NOS



Portogallo; RTP



Romania: TVR



Serbia: RTS



Spagna: RTVE



Svezia: SVT



SRG SSR:



Svizzera: SRG



Ucraina: PBC