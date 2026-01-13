Tutto quello che devi sapere su Code Vein II

HQ

Il mondo dei videogiochi sta lentamente ricominciando a riprendere con un graduale aumento del numero di uscite. Uno dei titoli che viene lanciato nel primo mese dell'anno è il gioco di ruolo Bandai Namco, Code Vein II, in cui il mondo (come spesso spesso nei giochi di ruolo) è minacciato.

L'unico che può sistemare le cose è un Revenant Hunter, che ovviamente è stato interpretato da te. Questo porta a una serie di viaggi nel tempo per cambiare le cose con l'obiettivo di evitare il crollo del mondo. Bandai Namco promette battaglie ispirate aSoulslike e buone opportunità per personalizzare armi e abilità.

Il gioco uscirà il 30 gennaio per PC, PlayStation 5 e Xbox Series S/X. Qui sotto troverete un nuovo trailer panoramico piuttosto completo con tutto extra e tanto gameplay.