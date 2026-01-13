Gamereactor

Code Vein II

Tutto quello che devi sapere su Code Vein II

Bandai Namco si sta preparando per una delle prime grandi uscite nel 2026.

Il mondo dei videogiochi sta lentamente ricominciando a riprendere con un graduale aumento del numero di uscite. Uno dei titoli che viene lanciato nel primo mese dell'anno è il gioco di ruolo Bandai Namco, Code Vein II, in cui il mondo (come spesso spesso nei giochi di ruolo) è minacciato.

L'unico che può sistemare le cose è un Revenant Hunter, che ovviamente è stato interpretato da te. Questo porta a una serie di viaggi nel tempo per cambiare le cose con l'obiettivo di evitare il crollo del mondo. Bandai Namco promette battaglie ispirate aSoulslike e buone opportunità per personalizzare armi e abilità.

Il gioco uscirà il 30 gennaio per PC, PlayStation 5 e Xbox Series S/X. Qui sotto troverete un nuovo trailer panoramico piuttosto completo con tutto extra e tanto gameplay.

Code Vein II

