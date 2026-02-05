Tutto quello che c'è da sapere su Luanniao: la portaerei volante in stile "Star Wars" cinese

HQ

La Cina ha presentato un concetto futuristico per una portaerei spaziale progettata per schierare caccia senza pilota dal bordo dell'atmosfera terrestre. Soprannominato Luanniao, il progetto ha attirato l'attenzione per la sua scala e ambizione, sollevando seri dubbi tra gli esperti della difesa. Se ti stai chiedendo di cosa tratta questo progetto, ecco tutto quello che devi sapere su Luanniao.

Cos'è il Luanniao?

La Luanniao è una proposta di nave da guerra spaziale rivelata attraverso un video concettuale diffuso dai media statali cinesi. Appare come un vasto velivolo triangolare, grigio, più fantascientifico rispetto all'hardware militare convenzionale. Secondo Pechino, opererebbe sopra i sistemi di difesa aerea attuali e servirebbe come piattaforma di lancio per aerei da combattimento senza pilota.

Quanto sarebbe grande?

Se costruita, la Luanniao supererebbe di gran lunga qualsiasi nave da guerra esistente. La Cina afferma che misurarebbe circa 242 metri di lunghezza e 684 metri di larghezza, con un peso al decollo di circa 120.000 tonnellate, ben oltre le portaerei o gli aerei spaziali odierni.

Cosa avrebbe portato?

I media statali affermano che la portaerei potrebbe schierare fino a 88 caccia Xuan Nu senza pilota. Non si tratterebbe di droni leggeri, ma di velivoli più pesanti e capaci di furtività, presumibilmente in grado di lanciare missili ipersonici operando vicino al confine dello spazio.

Perché la Cina dice che è importante?

Operando sopra i sistemi meteorologici, i caccia e la maggior parte dei missili superficie-aria, una tale piattaforma potrebbe teoricamente posizionarsi sopra obiettivi strategici e colpire dall'alto. Gli analisti affermano che ciò offrirebbe alla Cina un importante vantaggio militare, soprattutto in punti critici come Taiwan e il Mar Cinese Meridionale.

Perché gli esperti sono scettici?

Gli specialisti della difesa si chiedono se la tecnologia richiesta esista davvero. Mantenere un velivolo enorme fluttuante vicino al bordo dell'atmosfera richiederebbe sistemi di propulsione senza precedenti e enormi riserve di carburante. Metterla in orbita introdurrebbe nuovi rischi, tra cui la vulnerabilità ai detriti spaziali e alle armi anti-satellite.

E i razzi e i sistemi di lancio?

Lanciare qualcosa di questa portata richiederebbe un razzo pesante e riutilizzabile. La Cina continua a lavorare su sistemi di lancio riutilizzabili ma rimane anni indietro rispetto alla capacità operativa. Gli esperti stimano che Pechino possa ancora essere a un decennio o più dall'abbinare sistemi come quelli di SpaceX.

Fa parte di un piano più grande?

Sì. Il Luanniao si trova all'interno del più ampio Progetto Nantianmen (Porta Celeste Sud) della Cina, guidato dalla Aviation Industry Corporation of China. L'iniziativa include anche concetti come il caccia di sesta generazione Baidi, progettato per operare a quote quasi spaziali e presentato pubblicamente nel 2024.

Perché annunciarlo ora?

Gli analisti vedono il momento come strategico. A livello interno, il progetto alimenta una narrazione di leadership tecnologica e futuro dominio militare. A livello internazionale, segnala ambizione, proiettando un'immagine di capacità che i rivali regionali non possono eguagliare, anche se la piattaforma non esce mai dal tavolo da disegno.

Quando potrebbe diventare realtà?

La Cina sostiene che il Luanniao potrebbe diventare operativo tra 20 e 30 anni. La maggior parte degli esperti rimane poco convinta, vedendola meno come un sistema d'arma imminente e più come una visione a lungo termine, o come una dimostrazione accuratamente inscenata di intenti...

