Tutto quello che devi sapere sugli occhiali da sole "Top Gun" di Macron: modello, prezzo, scopo e altro ancora

Al Forum Economico Mondiale di Davos, gli occhiali del presidente francese Emmanuel Macron hanno attirato quasi l'attenzione del suo discorso. Indossando occhiali da sole da aviatore scuri e riflettenti al chiuso, Macron ha scatenato una frenesia virale online, con gli utenti dei social media che hanno soprannominato il look "Top Gun" e creato meme in cui lo immaginavano scontrarsi con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Gli occhiali, un modello Pacific S 01 del marchio francese di lusso Henry Jullien, sono stati donati a Macron nel 2024. Venduti a 659 euro (770 dollari), i modelli aviatori presentano classici obiettivi a specchio e una montatura elegante, perfetti per confronti cinematografici, anche se il loro scopo principale quel giorno era medico. L'ufficio di Macron ha spiegato che indossava gli occhiali al chiuso per proteggere gli occhi dopo la rottura di un vaso sanguigno.

Emmanuel Macron // Shutterstock

Online, la reazione è stata immediata. I meme hanno invaso X, con uno che raffigura un giocoso "duello a Davos" tra Macron e Trump, completo di tute da volo in stile militare. Le ricerche di occhiali Henry Jullien sono aumentate in tutto il mondo, raggiungendo il picco di mercoledì mattina, e l'azienda ha riportato un'ondata di chiamate da parte di clienti desiderosi di acquistare lo stesso modello. iVision Tech, la società madre italiana, ha visto le sue azioni salire di quasi il 6% dopo l'esposizione.

Ma l'attenzione non riguardava solo la moda. Macron ha usato il suo discorso per condannare le minacce di Trump di dazi su Francia e altre nazioni europee, definendo tale pressione "fondamentalmente inaccettabile" nel contesto della spinta degli Stati Uniti ad acquisire la Groenlandia. Anche mentre internet parlava degli aviatori, il messaggio di Macron sull'unità europea e la diplomazia transatlantica rimaneva chiaro, e prometteva che l'Europa si sarebbe opposta ai "bulli".