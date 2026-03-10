Tutto quello che devi sapere sul primo evento Pokémon Pokopia 'Più spore per Hopip'

HQ

Pokémon Pokopia è un enorme successo. Infatti, a Madrid, dove vivo, è praticamente tutto esaurito ovunque. Tutti hanno preso la febbre Pokémon, e non sembra che troveremo una cura tanto presto.

Quello che abbiamo trovato è il primo evento temporaneo Pokémon Pokopia, in cui l'amico Hopip e la sua linea evolutiva ci danno una nuova missione e ci offrono vari oggetti esclusivi come ricompense. Questo evento, chiamato 'More Spores for Hoppip', è iniziato ieri sera e sarà attivo fino al 24 marzo.

Per accedere all'evento, devi aver ricostruito il primo Centro Pokémon, dove Hopip apparirà e ci chiederà di aiutarlo a trovare le Spore di Cotone, che compaiono su Dream Island. Una volta che ne avremo alcuni, potremo andare al Centro Pokémon (che Hopip ha trasformato in un negozio) dove potremo scambiare le spore con oggetti esclusivi.

Ricorda che per accedere a Dream Island devi essere amico di Drifloom, ma puoi scoprire di più nella nostra guida.

Consigliamo anche di dare un'occhiata alla nostra guida ai fossili.

Durante l'evento appariranno anche le evoluzioni di Hopip, Skiploom e Jumpluff, così potrai aggiungerle al tuo Pokédex e consultare la nostra guida completa al Pokédex e tutti gli habitat qui.

Hai già partecipato alla ricerca di spore per Hopip?