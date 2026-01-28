Tutto quello che devi sapere sul virus Nipah

HQ

Gli aeroporti in tutta l'Asia hanno recentemente introdotto controlli in stile Covid dopo un'epidemia del virus Nipah, un'infezione mortale attualmente senza cura approvata. Sebbene siano stati segnalati solo due casi confermati nel Bengala Occidentale, in India, quasi 100 persone restano in quarantena mentre le autorità lavorano per prevenire un'ulteriore diffusione. Il virus Nipah, che si è presentato in epidemie nel Sud e Sud-est asiatico dal 1999, è classificato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) come patogeno ad alta priorità con potenziale epidemico. Il suo alto tasso di mortalità e la capacità di diffondersi tra esseri umani, animali e attraverso alimenti contaminati la rendono una seria preoccupazione per le autorità sanitarie pubbliche in tutto il mondo. Ecco tutto quello che devi sapere.

Cos'è il virus Nipah?

Il virus Nipah (NiV) è un virus zoonotico, il che significa che può passare dagli animali agli esseri umani. I pipistrelli frugivori del genere Pteropus sono i suoi ospiti naturali, ma possono anche infettare maiali, cani, gatti, capre e altri animali. Le infezioni umane si verificano tipicamente tramite il contatto diretto con animali o persone infette, oppure consumando cibo contaminato con saliva, urina o feci di pipistrello. Identificato per la prima volta durante un'epidemia tra allevatori di maiali malesi nel 1999, il virus Nipah ha successivamente causato molteplici focolai in India, Bangladesh, Malesia, Singapore e Filippine. Nonostante la sua gravità, i casi umani sono storicamente rimasti geograficamente limitati al Sud e Sud-est asiatico.

Sintomi e rischi

Il periodo di incubazione del virus Nipah è solitamente di 4-21 giorni, anche se occasionalmente sono stati segnalati periodi più lunghi. I primi sintomi assomigliano all'influenza o alla polmonite, tra cui:



Febbre.



Mal di testa.



Dolore muscolare (mialgia).



Vomito.



Gola infiammata.



Nei casi gravi, il virus può causare encefalite (infiammazione cerebrale), meningite e altre complicazioni neurologiche. I sopravvissuti possono sperimentare problemi neurologici persistenti, inclusi crisi epilettiche o cambiamenti di personalità. I tassi di mortalità variano dal 40 al 75%, motivo per cui le autorità sanitarie monitorano attentamente i focolai.

Come si diffonde il virus Nipah

Il virus Nipah può essere trasmesso in diversi modi:



Animale a uomo: Contatto diretto con pipistrelli infetti o altri animali.



Alimenti contaminati: Frutta o prodotti frutticoli, come linfa di palma da dattero cruda o parzialmente fermentata, contaminati dai pipistrelli.



Da persona a persona: Contatto stretto con individui infetti o con i loro fluidi corporei, in particolare in ambito sanitario o di assistenza.



Misure aeroportuali e risposta internazionale

Gli aeroporti di Thailandia, Nepal e Taiwan stanno intensificando i controlli mentre si sviluppa l'epidemia di Nipah. I viaggiatori dal Bengala Occidentale stanno ora affrontando screening per la febbre e altri controlli dei sintomi, e i funzionari stanno distribuendo "Health Beware Card" a chiunque provenga da aree ad alto rischio, esortandoli a cercare immediatamente assistenza medica se si ammalano. Nel frattempo, Taiwan ha elevato l'allerta a Categoria 5, il livello più alto per infezioni emergenti gravi. Tuttavia, gli esperti affermano che il rischio al di fuori del Sud e Sud-est asiatico rimane molto basso...

Trattamento e prevenzione

Attualmente non esiste un trattamento specifico né un vaccino autorizzato per il virus Nipah. La cura dei pazienti infetti si concentra su misure di supporto intensive. Sono in fase di sviluppo diverse terapie sperimentali, tra cui anticorpi monoclonali e antivirali, ma la prevenzione è fondamentale, specialmente per chi viaggia verso aree endemiche:



Evita il contatto con pipistrelli e animali malati.



Non consumare linfa di palma da dattero cruda o parzialmente fermentata.



Lava e sbuccia bene la frutta prima di mangiare.



Indossa l'equipaggiamento protettivo quando manipoli animali o ti prendi cura di individui infetti.



Segui rigorose regole di igiene e controllo delle infezioni negli ambienti sanitari.



La conclusione

Il virus Nipah rimane una minaccia seria ma geograficamente limitata. Sebbene l'attuale focolaio abbia portato a controlli aeroportuali e misure di quarantena in tutta l'Asia, esperti globali sottolineano che la consapevolezza, la diagnosi precoce e una rigorosa higiene sono i modi più efficaci per prevenire ulteriori propaghe...