Tutto quello che devi sapere sulla corsa ai viaggi del Capodanno Lunare in Cina, nota anche come "Chunyun"

Per alcune settimane ogni inverno, i treni si riempiono fino al completo, le autostrade si bloccano per chilometri e gli aeroporti corrono a tutta velocità in tutta la Cina. Il periodo di viaggio del Capodanno Lunare (conosciuto internamente come "Chunyun") non è solo un esodo festivo. È la più grande migrazione umana ricorrente in qualsiasi parte del pianeta. Ciò che inizia come una tradizione culturale, tornando a casa per condividere la cena di Capodanno con la famiglia, si è evoluto in un fenomeno logistico che funge anche da indicatore in tempo reale della fiducia dei consumatori e della resilienza nei trasporti. Ecco quindi tutto ciò che devi sapere sulla corsa ai viaggi del Capodanno Lunare in Cina, nota anche come "Chunyun".

Quanto dura il picco di viaggio?

La stagione di viaggio 2026 è iniziata il 2 febbraio e dura in totale 40 giorni. La festività ufficiale della Spring Festival (la finestra principale per la celebrazione) si svolge dal 15 al 23 febbraio. La pausa di quest'anno è di un giorno più lunga del solito, offrendo ai viaggiatori maggiore flessibilità e stimolando sia i viaggi nazionali che quelli all'estero.

Quanto è grande quest'anno?

I funzionari prevedono circa 9,5 miliardi di viaggi nazionali nel periodo di 40 giorni, stabilendo un nuovo massimo e superando i circa 9,02 miliardi dell'anno scorso. La cifra principale è cresciuta drasticamente negli ultimi anni dopo che le autorità hanno ampliato il modo in cui vengono conteggiati i viaggi, incorporando il traffico su strada sulle principali autostrade nel totale nazionale. Anche tenendo conto di questo cambiamento metodologico, la sua portata evidenzia quanto la mobilità del Capodanno lunare rimanga centrale per l'economia del paese.

Come si muovono le persone?

La ferrovia rimane uno dei sistemi fondamentali della migrazione. Entro poco più di una settimana dal lancio, più di 1 miliardo di viaggi passeggeri erano già stati registrati sulla rete ferroviaria. Anche il trasporto aereo sta accelerando. Decine di milioni di passeggeri sono previsti per volare durante la finestra di 40 giorni, con dati iniziali che indicano una forte domanda nella prima settimana. Le strade, tuttavia, trasportano la maggior parte dei viaggiatori, in particolare le famiglie che compiono viaggi regionali più brevi in auto. Il risultato è un test di stress nazionale per le infrastrutture, dai nodi ferroviari ad alta velocità alle autostrade rurali.

Dove stanno andando i viaggiatori?

All'interno della Cina, la domanda si è divisa tra due estremi. Da un lato c'è la costa tropicale di Hainan, da tempo promossa come la fuga invernale del sole del paese. Dall'altra si trova il paesaggio innevato del Monte Changbai, che continua ad attrarre sciatori e appassionati di sport invernali. Anche il turismo in uscita sta guadagnando slancio. Le destinazioni più calde come Thailandia e Australia stanno suscitando un rinnovato interesse, mentre la Russia ha attirato l'attenzione dopo l'introduzione dell'accesso senza visto per i turisti cinesi alla fine dello scorso anno. Al contrario, i viaggi in Giappone si sono attenuati a causa delle tensioni diplomatiche.

Cosa rende il 2026 diverso?

Due cambiamenti di politica spiccano. Innanzitutto, la vacanza prolungata ha aggiunto un giorno in più alla pausa ufficiale, incoraggiando viaggi più lunghi e aumentando le prenotazioni all'estero. In secondo luogo, la Cina ha ampliato il suo programma di ingresso senza visto a più di 45 paesi. I viaggiatori provenienti da diverse nazioni europee, così come da Nuova Zelanda e Australia, possono ora soggiornare fino a 30 giorni senza visto, una decisione volta a rafforzare il turismo in entrata mentre i flussi in uscita si ripresono.