Tutto quello che devi sapere sulla tossina della rana dardo presumibilmente usata per uccidere Alexei Navalny

Due anni dopo la morte del leader dell'opposizione russa Alexei Navalny, il Regno Unito e diversi alleati europei affermano di aver identificato la sostanza che probabilmente l'ha causata: una rara neurotossina nota come epibatidina. Secondo il Foreign Office del Regno Unito, tracce della tossina sono state trovate in campioni prelevati dal corpo di Navalny dopo la sua morte in una colonia penale siberiana. Gli alleati sostengono che solo lo Stato russo avesse i "mezzi, il movente e l'opportunità" per impiegare tale sostanza. Mosca ha liquidato l'accusa come una campagna informativa. Ma qual è la tossina della rana dardo presumibilmente usata per uccidere Alexei Navalny? Ecco tutto quello che devi sapere.

Cos'è l'epibatidina?

L'epibatidina è una potente neurotossina naturale isolata per la prima volta dalla pelle di una specie di rana freccia velenosa sudamericana, tra cui la rana freccia velenosa di Anthony e la rana velenosa Phantasmal. Il composto fu originariamente scoperto in rane native dell'Ecuador e del Perù. In natura, questi anfibi accumulano la tossina attraverso la dieta, generando alcaloidi che vengono immagazzinati nella pelle come meccanismo di difesa. Le rane allevate in cattività non producono epibatidina perché mancano delle fonti alimentari necessarie. I tossicologi descrivono l'epibatidina come straordinariamente potente, stimata circa 200 volte più forte della morfina. Sebbene sia stato studiato per un potenziale uso come antidolorifico e nel trattamento di condizioni infiammatorie polmonari, non è mai stato approvato per l'uso clinico a causa della sua estrema tossicità.

Come funziona?

L'epibatidina agisce contro i recettori nicotinici dell'acetilcolina nel sistema nervoso. Questi recettori sono fondamentali per trasmettere segnali tra nervi e muscoli. Quando sovrastimolati, possono scatenare sintomi gravi come contrazioni muscolari, crisi epilettiche, paralisi, rallentamento della frequenza cardiaca e insufficienza respiratoria. Nei casi fatali, la morte è tipicamente causata da soffocamento poiché i muscoli respiratori cessano di funzionare. Gli esperti affermano che rilevare epibatidina nel flusso sanguigno suggerirebbe fortemente un'amministrazione deliberata. La sua rarità e potenza rendono altamente improbabile un'esposizione accidentale.

Quanto è raro?

L'epibatidina è considerata eccezionalmente rara. Si trova naturalmente solo in specifiche specie di rane dardo velenosa, all'interno di una ristretta regione geografica del Sud America. Estrarla dalle rane selvatiche richiederebbe condizioni ambientali e dietetiche molto specifiche. La tossina può anche essere sintetizzata in laboratorio, ma ciò richiede competenze chimiche avanzate e strutture. Secondo gli esperti di tossicologia, i casi documentati di avvelenamento da epibatidina sono estremamente limitati e in gran parte limitati a incidenti di laboratorio, nessuno dei quali è stato fatale.

Cosa ha detto la Russia?

Il Regno Unito e i governi europei alleati affermano che i test di laboratorio hanno confermato la presenza di epibatidina nel corpo di Navalny. Sostengono che solo lo Stato russo avrebbe potuto ottenere e utilizzare una sostanza così rara. Il Cremlino ha respinto i risultati. Le autorità russe avevano precedentemente dichiarato che Navalny era morto per cause naturali. L'ambasciata russa a Londra ha respinto le ultime accuse come motivate politicamente, mentre la portavoce del Cremlino Maria Zakharova le ha descritte come un tentativo di distogliere l'attenzione dalle questioni interne occidentali. Navalny, 47 anni al momento della sua morte, era stato imprigionato per tre anni e trasferito poco prima della sua morte in una colonia penale artica. Le autorità russe hanno detto che si è sentito male dopo una passeggiata, è crollato e non ha ripreso conoscenza.