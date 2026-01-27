Tutto quello che devi sapere sull'Orologio dell'Ultimo Giudizio prima che venga aggiornato il 27 gennaio

HQ

Mentre leggi questo, l'umanità è a pochi secondi dal disastro. Letteralmente. Oggi, gli esperti si riuniscono per regolare l'Orologio dell'Oro, simbolo netto di quanto siamo vicini alla catastrofe globale. Ma cosa significa davvero, e dovresti iniziare a accumulare forniture?

Cos'è l'Orologio dell'Apocalisse?

L'Orologio dell'Ultimo Giudizio non è un orologio letterale che conta alla rovescia fino alla fine del mondo. Creato nel 1947 dal Bulletin of the Atomic Scientists, è un indicatore metaforico delle minacce esistenziali all'umanità. Inizialmente, la principale preoccupazione erano le armi nucleari dopo la Seconda Guerra Mondiale.

Cosa succede oggi?

Oggi, il consiglio di scienziati (inclusi esperti in cambiamento climatico, tecnologia nucleare, IA e sicurezza) si consulta con i premi Nobel per fissare l'orologio, solitamente ogni gennaio, basandosi sugli sviluppi globali. Più le lancette si avvicinano a mezzanotte, più siamo vicini, metaforicamente, a "distruggere il mondo". Questo potrebbe significare guerra nucleare, catastrofe climatica o il collasso di sistemi essenziali guidati dall'IA.

Dov'è l'orologio adesso?

L'anno scorso, l'Orologio dell'Apocalisse era impostato a 89 secondi prima di mezzanotte: il più vicino di sempre. Questo rifletteva un anno di grandi crisi: il conflitto Russia-Ucraina, tensioni a Gaza, emergenze climatiche e crescente instabilità politica a livello mondiale.

Cosa succede se l'orologio segna mezzanotte?

Mezzanotte sull'Orologio dell'Apocalisse non è uno spettacolo pirotecnico: è un avvertimento. Simboleggia che l'umanità non è riuscita a prevenire la catastrofe globale. Potrebbe essere guerra nucleare, disastro climatico o un collasso tecnologico guidato dall'IA. È un promemoria, non un vero e proprio conto alla rovescia...

Perché l'orologio potrebbe avvicinarsi quest'anno?

Gli esperti avvertono che le attuali tensioni geopolitiche, l'inattività climatica e i rapidi sviluppi dell'IA potrebbero spostare il tempo ancora più vicino alla mezzanotte. In breve, l'Orologio dell'Ultimo Mondo è un barometro del rischio. Il suo movimento non è l'apocalisse in sé: è un appello all'azione, un promemoria che le decisioni che prendiamo oggi possono o spingere l'umanità più vicino al disastro o riportarci indietro dal baratro.

Quanto siamo vicini alla fine del mondo?

Anno: Minuto alla mezzanotte



2025: 1.29



2023: 1.5



2020: 1.67



2018: Due



2017: 2.5



2015: Tre



2012: Cinque



2010: Sei



2007: Cinque



2002: Sette



1998: Nove



1995: 14



1991: 17



1990: 10



1988: Sei



1984: Tre



1981: Quattro



1980: Sette



1974: Nove



1972: 12



1969: 10



1968: Sette



1963: 12



1960: Sette



1953: Due



1949: Tre



1947: Sette



Più tardi oggi scopriremo qual è il periodo del 2026...