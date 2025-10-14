Tutto quello che sappiamo su Teraleak: la più grande fuga di notizie nella storia di Nintendo e Pokémon

HQ

Anche se non è arrivato alla ribalta delle notizie fino a diversi mesi dopo, la verità è che poco più di un anno fa, un utente ha fatto trapelare tonnellate di informazioni su Discord, tra cui, ad esempio, il numero di nuove Mega Evoluzioni che vedremo nel prossimo Pokémon Legends: Z-A. Queste fughe di notizie preoccuparono seriamente Nintendo, che mobilitò rapidamente il suo esercito di avvocati per dare la caccia all'insideGameFreakOUT r. Sembra che non abbiano avuto molto successo, perché ieri pomeriggio, quasi un anno dopo il primo Teraleak, i 'Pókeleaks' sono tornati.

Cercheremo di strutturare in parti tutte le nuove informazioni di quella che è già considerata la più grande fuga di notizie nella storia di Nintendo, senza sensazionalismo e attenendoci alle fonti o alle repliche che ancora conservano le immagini sui social network. Naturalmente, nulla di ciò che vedrai o leggerai qui è un'informazione ufficiale o definitiva su ciò che Game Freak, The Pokémon Company o Nintendo ha pianificato, ma tutte le indicazioni sono che questo sarebbe stato il piano delle tre società per il franchise Pokémon nei videogiochi per questa generazione attuale il Nintendo Switch 2.

Pokémon Legends: Z-A non era il piano iniziale: sarebbe stato un gioco ambientato a Johto.

Partiamo da ciò che ci è più vicino. Sebbene Pokémon Legends Z-A sia ambientato nell'ambiente urbano di Lumiose City nella regione Kalos, i primi schizzi di Pokémon Legends 2 indicano che sarebbe stato un titolo ambientato nelle terre selvagge di Johto, come lo era 'Arceus'. In realtà, i documenti lo riportano come Pokémon Ho-Oh e Pokémon Lugia, poiché il piano era di rilasciarli nel 2024, il 25° anniversario del rilascio di Pokémon Gold e Silver.

Ha anche continuato l'esplorazione delle epoche precedenti nell'universo Pokémon. Sarebbe stato ambientato in un'epoca precedente agli allenatori di Pokémon e alla fine avrebbe esplorato l'origine dell'allenamento dei Pokémon. Il protagonista dell'avventura sarebbe un viaggiatore del tempo che ha guidato i Pokémon e ne ha rianimati tre.

Tutte queste informazioni, come ora sappiamo, sono state scartate a favore dell'impostazione "attuale" di Lumiose City in Kalos, e presumibilmente non saranno mai trasformate in un gioco vero e proprio. Tuttavia, c'è sempre la possibilità che parte di questa trama possa essere utilizzata in un ipotetico Pokémon Legends 3. In Pokémon Legends: Z-A c'era un prototipo PokéRide in cui il protagonista poteva muoversi sui Pokémon e anche sui tetti. Le dimensioni del Pokémon e il modo in cui il personaggio lo cavalca si adatterebbero perfettamente, guardando il modello dell'account in X.

Non ci sono remake in fase di sviluppo per Pokémon Nero e Bianco.

Notizie amare, dato che eravamo decisamente fiduciosi ad ogni Pokémon Presents che le voci di Gen 5 remake fossero vere. Dalla documentazione trapelata di Game Freak sappiamo ora che non ci sono remake in lavorazione per Pokémon Black e White, ma chiariscono che se un progetto del genere dovesse avere il via libera in futuro, sarà fatto da zero, con molto amore e affetto per la regione Unova (Thesselia ).

Leggende Pokémon: Galar sarebbe la prossima versione di 10a generazione

Non ci sono molte informazioni a riguardo, ma nella documentazione trapelata c'è una schermata di PowerPoint che punta a Project Ringo (che, tradotto, significa "mela"), che dalle immagini suggerisce che sarebbe impostato nella regione di Galar. Il piano, secondo i documenti (ricordate, si tratta di fughe di notizie di piani molto vecchi e tutto potrebbe essere cambiato) sarà nel 2027 o nel 2028.

Possibili Pokémon Gen 10: Vento e Onde

È qui che le cose iniziano a farsi MOLTO interessanti. La documentazione di Game Freak (risalente al 2021, come riportato da Insider Gaming) parla della decima generazione di giochi come di un gioco di doppia generazione con un tema di "infinito", con un nuovo motore di gioco.

Pokémon Wind/Waves sarebbe ambientato nella regione del sud-est asiatico e presenterebbe una nuova meccanica Weather Moves. Sembra anche essere (o sarebbe stato) diretto da Shigeru Ohmori (capo del design su Pokémon Pearl e Diamond, direttore di Omega Ruby e Alpha Sapphire, e anche Sun e Moon ). La trama sembra ruotare attorno a un ragazzo che si ritrova a viaggiare per la regione con la sua famiglia dopo aver vinto un premio alla lotteria, mentre incontra un giovane professore di Pokémon che sta studiando i fenomeni meteorologici con Wind e Waves. C'è anche un'organizzazione per lo sviluppo che sta deforestando e consumando le risorse dell'area, il che suggerisce che questi saranno i cattivi della storia.

I loghi per Pokémon Wind e Pokémon Wave sono apparsi su 4chan un paio di settimane fa, quindi è molto probabile che questo fosse il piano di The Pokémon Company. Tuttavia, qualcosa deve essere cambiato, perché il piano era di rilasciare questo titolo nel 2025.

L'MMO Pokémon dei sogni: Project Seed

Se c'è una cosa che tutti sono davvero entusiasti di ciò che questo Teraleak potrebbe aver inventato, è che c'è una menzione ripetuta di qualcosa chiamato Seed. Seed è il nome in codice di un gioco Pokémon con sistemi multiplayer online ambientato nell'intero arcipelago del Giappone. In altre parole, si tratterebbe di un Pokémon multiregionale, che va dalla prima alla quarta generazione.

Seed avrebbe anche visto il prossimo grande salto tecnico per il franchise in quanto sarebbe stato sviluppato con il nuovo motore di gioco, Pokémon X engine, che avrebbe reso possibile ricreare gli ambienti più lussureggianti e dettagliati visti nella serie. Saremmo anche in grado di viaggiare tra le isole, e ci sono stati anche prototipi di ambienti sottomarini, che sarebbero esplorabili.

La documentazione suggerisce che il rilascio di Seed è previsto per il 2028, quindi sarà senza dubbio un'esclusiva Nintendo Switch 2.

Gen 11 nel 2030

Brevemente menzionato come parte di un processo di organizzazione del team, il leak menziona che l'undicesima generazione di giochi Pokémon è stimata per l'uscita nel 2030, ma non viene menzionato alcun nome in codice, trama o ispirazione per questo progetto. Si stima che diversi membri del team di sviluppo delle versioni attuali svolgeranno un doppio ruolo per supportare questo progetto, ma non viene menzionato nient'altro.

E questo è fondamentalmente un riassunto di tutte le informazioni che sono uscite sui Pokémon negli ultimi giorni. Ancora una volta, vi ricordiamo che nulla di tutto ciò è ufficiale e che né Nintendo, né Game Freak, né The Pokémon Company hanno rilasciato alcuna dichiarazione in merito.