Tutto si riduce a questo: dai un'occhiata al primo trailer dell'ultima stagione di Stranger Things

C'è voluto molto, molto tempo per arrivare a questo punto, ma Stranger Things finirà quest'inverno. La serie di successo su Netflix si conclude a novembre, quando arriva la prima parte e viene seguita poche settimane dopo con il suo prossimo lotto di episodi, prima di un vero e proprio gran finale a Capodanno. È un periodo emozionante per essere un fan della serie che ha dimostrato più e più volte di essere una delle più grandi e popolari dello streamer.

Come vi abbiamo detto ieri, Netflix ha appena condiviso il primo trailer ufficiale della quinta stagione di Stranger Things ', e in esso possiamo vedere la banda di Hawkins affrontare il loro compito più arduo di sempre, e persino affrontare quello che sembra essere il ritorno Vecna. Inutile dire che l'equipaggio si trova di fronte a una grande sfida in quest'ultimo round di episodi.

Dai un'occhiata al trailer qui sotto, così come la sua sinossi e le date di uscita certe per i vari lotti di episodi.

Date di uscita:



Volume 1 - 26 novembre



Volume 2 - 25 dicembre



Volume 3 - 31 dicembre



Sinossi: "L'autunno del 1987. Hawkins è segnata dall'apertura dei Varchi e i nostri eroi sono uniti da un unico obiettivo: trovare e uccidere Vecna. Ma è scomparso, la sua posizione e i suoi piani sono sconosciuti. A complicare la loro missione, il governo ha messo la città in quarantena militare e ha intensificato la caccia a Undici, costringendola a nascondersi. Con l'avvicinarsi dell'anniversario della scomparsa di Will, si avvicina anche un terrore pesante e familiare. La battaglia finale incombe e, con essa, un'oscurità più potente e letale di qualsiasi cosa abbiano mai affrontato prima. Per porre fine a questo incubo, avranno bisogno che tutti – l'intera festa – stiano insieme, un'ultima volta".