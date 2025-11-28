Tutto si riduce a questo... The Strangers: Capitolo 3 arriva al cinema a febbraio

In realtà è diventata una sorta di tendenza vedere film horror arrivare all'inizio dell'anno solare, probabilmente per assicurarsi che siano disponibili e pronti in formato digitale e streaming per quando arriverà la stagione spaventosa mesi dopo. A tal fine, anche se già sappiamo di aspettarci Send Help, Scream 7 e The Bride fino ai primi di marzo, ora un altro film horror si sta aggiungendo a questa raccolta.

Lionsgate ha rivelato che il terzo e ultimo capitolo di The Strangers arriverà nelle sale il 6 febbraio 2026. Seguendo la convenzione dei nomi dei capitoli precedenti, questo sarà semplicemente noto come The Strangers: Chapter 3, e per quanto riguarda ciò che offrirà, il teaser trailer mostra che la protagonista Madelaine Petsch dovrà ancora una volta affrontare individui violenti mascherati e farà di tutto per sopravvivere.

Con la prima in arrivo, dai un'occhiata al teaser trailer del film qui sotto, con l'aspettativa che il trailer completo arriverà nelle prossime settimane o forse all'inizio del nuovo anno.