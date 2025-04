Quando acquisti un iPhone, acquisti anche un biglietto per entrare in un ecosistema. In effetti, questa è l'intera idea alla base della strategia di Apple, ed è l'ecosistema, o "il giardino recintato" come amano chiamarlo i media, che trattiene il consumatore. Non tutti gli accessori in questo ecosistema sono uguali, ma quando vedi Twelve South ButterFly SE, è facile capire perché l'ecosistema è così avvincente e perché è così criminale per Apple omettere MagSafe nell'iPhone 16e.

ButterFly SE è, per molti versi, "solo" un altro caricabatterie MagSafe magnetico doppio che può essere utilizzato per caricare il tuo iPhone e il tuo Apple Watch, ma la differenza è che, soprattutto negli ultimi anni, siamo riusciti a rendere questi caricabatterie doppi così infinitamente piccoli che sembra quasi irreale.

Questo piccolo ButterFly SE è davvero piccolo, con soli 2,35 centimetri di altezza, 6 centimetri di larghezza e un peso di soli 119 grammi. È abbastanza piccolo da stare nel taschino di una camicia e, a grandi linee, è quasi più piccolo della custodia degli AirPods.

Potenti magneti tengono insieme il "panino", un bel cinturino in pelle tiene ulteriormente tutto in posizione e puoi separare il "panino superiore" e il "panino inferiore" (sì, ho finito con l'analogia dell'hamburger ora). Una volta separato, c'è la ricarica MagSafe con il protocollo da 15 W Fast Charging di Apple integrato e puoi posizionare il tuo Apple Watch orizzontalmente o aprirlo per accedere al protocollo Apple Watch Fast Charger a 5 W. No, non viene fornito con il caricabatterie da 30 W di cui hai bisogno, il che è sempre fastidioso, ma se hai già un caricabatterie per computer con te, funziona bene, quindi non è la fine del mondo ora che abbiamo uno standard universale.

Annuncio pubblicitario:

E ci sono altre buone notizie, perché supporta anche Qi2, il che significa che puoi caricare qualsiasi cosa che accetti la ricarica wireless senza problemi, e ora che i telefoni hanno finalmente la ricarica Qi2 integrata, funzionano anche magneticamente. Twelve South ha anche pensato di farti guardare qualcosa sul tuo telefono mentre è in carica, perché puoi effettivamente capovolgere le due metà in modo che si carichi mentre il cinturino in pelle funge da cavalletto. Genio.

Può sembrare sciocco dare a qualcosa di così banale come un caricabatterie un punteggio perfetto, ma è difficile immaginare qualcosa di più utile, più efficiente o meglio progettato per questo scopo di ButterFly SE, quindi il verdetto è chiaro.