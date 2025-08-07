Twisted Metal si prepara per un futuro più grande e sanguinoso

HQ

Anthony Mackie dà il via alla seconda stagione di Twisted Metal, che ha debuttato di recente. Mentre lo show deve ancora ricevere il via libera ufficiale per la stagione 3, lo showrunner Michael Jonathan Smith ha rivelato in un'intervista a The Direct di avere grandi progetti, non solo per una terza stagione, ma anche per una quarta.

"È estremamente chiaro dove andrà la terza stagione. Abbiamo un sacco di grandi piani per questi personaggi".

Ha anche spiegato che ha un sacco di idee interessanti in fila e che i fan "perderanno la testa" quando scopriranno cosa ha in programma per le stagioni future.

Ma per ora, i riflettori sono puntati sulla stagione 2, con nuovi episodi in uscita ogni giovedì fino al 28 agosto. Questa stagione riporta i preferiti dai fan come Sweet Tooth, introducendo anche nuovi personaggi come Calypso. Secondo Smith, il futuro dello show dipende interamente dagli spettatori: finché c'è un pubblico, lui vuole continuare a produrre un caos post-apocalittico più contorto.

Stai guardando Twisted Metal ? E quali sono i tuoi pensieri finora?