Twisted Minds incoronati vincitori delle finali mondiali della Overwatch Champions Series

Durante il fine settimana, come parte di DreamHack Stockholm, il Overwatch Champions Series del 2025 si è concluso, con la partecipazione dei World Finals che ha visto le migliori squadre del mondo competere per un trofeo e il diritto di essere dichiarati vincitori del 2025.

Con l'evento svolto in Svezia, era naturale che la finale vedesse protagonista due delle tre squadre EMEA qualificate, poiché Al Qadsiah e Twisted Minds si sono affrontate nell'ultima partita del torneo, una ripetizione della finale del Upper Bracket in cui la prima ha superato la seconda per 3-1.

La finale invece è stata un'altra storia, dato che chiaramente hanno dovuto mettere KO Crazy Raccoon per assicurarsi la rivincita a favorire Twisted Minds, mentre hanno travolto Al Qadsiah in modo dominante 4-1, sollevando infine il trofeo e venendo incoronati tra i migliori per quest'anno di azione.

Tutti gli occhi sono ora puntati sulla campagna 2026 per il OWCS, che inizierà nel nuovo anno.