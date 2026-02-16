Twisted Minds resta in vetta: vince il Bootcamp Pre-Season OWCS 2026

HQ

Alla fine del 2025, l'organizzazione esports Twisted Minds è stata incoronata campione della Champions Series Overwatch, dopo aver sconfitto Al Qadsiah in modo convincente per 4-1. Quel risultato ha significato che Twisted Minds ora ha un bersaglio sulle spalle, con ogni squadra che cerca il proprio titolo e la propria parte. Finora, Twisted Minds resta in testa.

Lo diciamo mentre il primo evento della stagione 2026 è giunto al termine. Il Pre-Season Bootcamp si è concluso ieri, e nel gran finale abbiamo potuto vedere i Twisted Minds sconfiggere Crazy Raccoons in modo altrettanto convincente. Il risultato è stato 4-1 a favore dei campioni in carica, il che significa che hanno iniziato la stagione in buona forma e con 15.000 dollari che sono arrivati sul conto bancario per la loro prestazione.

Per quanto riguarda i prossimi passi per Twisted Minds, il team parteciperà alle procedure della Fase 1 EMEA quando inizierà il 21 marzo.