Twistzz lascerà il Team Liquid alla fine della settimana

Relativamente presto, il tempo di Russel "Twistzz" Van Dulken come giocatore Team Liquid volgerà al termine. Alla fine del torneoFissure Playground #2 in corso, che si concluderà già il prossimo fine settimana, la stella canadese lascerà la squadra, ponendo fine a un mandato che dura da due anni da quando si è riunito con l'organizzazione.

Per quanto riguarda il motivo per cui questo cambiamento sta avvenendo, Team Liquid non lo ha chiarito al momento della scrittura, ma il team ha notato che Twistzz si sta trasferendo dalla squadra, con l'intenzione di riunirsi con FaZe Clan, una squadra per cui ha giocato per un paio d'anni tra i suoi periodi a Team Liquid.

"Vogliamo ringraziare Russ per la sua flessibilità, per essersi adattato ai ruoli in cui avevamo bisogno di lui e per aver lavorato sodo per ottenere il meglio di sé ogni volta che si è unito al server".

Parlando dell'abbandono Team Liquid, Twistzz ha spiegato: "Mi sento senza parole negli ultimi giorni. Dopo Fissure farò un post più lungo. Per ora, sono molto felice e grato di riunirmi con l'organizzazione e i giocatori.

"Mi concentrerò sull'evento in corso e farò guadagnare a questo roster alcuni punti prima di uscire.

"Grazie ancora una volta per la calorosa accoglienza e il sostegno".