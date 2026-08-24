Twitch affronta una causa collettiva per l'addestramento dell'IA usando i filmati degli streamer

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Il colosso dello streaming Twitch sta affrontando una causa collettiva per l'uso di filmati di streamer per addestrare i modelli di intelligenza artificiale di Amazon. Migliaia di trasmissioni dei creatori sono state inserite nell'IA generativa per l'addestramento, senza il consenso degli streamer e senza compenso.

Ora, un creatore di Twitch sta reagendo. Courthouse News (tramite Eurogamer) riporta che lo streamer di Twitch Warren Pandiscia ha presentato una denuncia di 37 pagine, in cui Amazon e Twitch copiano enormi quantità di filmati degli streamer senza ottenere le licenze adeguate. Questo viola accordi impliciti con Twitch e viola la legge statale sulla concorrenza sleale.

All'inizio di questo mese, Twitch ha rivelato di aver utilizzato le trasmissioni degli streamer per addestrare l'IA generativa. Il chief product officer di Twitch, Mike Minton, ha detto che se fosse stata introdotta un'opzione per rinunciare all'addestramento con l'IA , "nessuno consentirebbe."

C'è un'opzione di esclusione, ma non è retroattiva, il che significa che se non sapevi che le tue trasmissioni venivano messe in AI, restano lì finché Amazon vorrà mantenerle.