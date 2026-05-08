Twitch penalizza gli streamer per il viewbotting

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In questi tempi moderni, il numero di clic e visualizzazioni è tutto per streamer e influencer. Quindi non c'è da stupirsi. che alcuni potrebbero usare modi poco onesti per gonfiare le statistiche di spettatori. Secondo Engadget, Twitch sta mettendo in guardia gli streamer riguardo al viewbotting, come dichiarato dal CEO di Twitch Dan Clancy (CCV significa "visualizzazioni concorrenti").

"Oggi presentiamo un nuovo tipo di enforcement che intendiamo lanciare nelle prossime settimane. Per i canali identificati come persistenti in viewbot, applicheremo un limite al CCV dello streamer per un periodo di tempo fisso, su tutte le superfici Twitch. Il limite sarà basato su dati storici riguardanti il traffico non visibile di quel creatore. Le ripetute violazioni comporteranno pene più lunghe. I streamer saranno notificati quando verrà applicata un'applicazione, insieme alla durata della sanzione, e potranno fare ricorso tramite il portale di ricorso."

Twitch sta combattendo una piccola guerra contro il viewbotting da un po' di tempo. Twitch ha regolarmente cancellato account bot sospetti, anche nel 2021, quando ne ha rimossi 7,5 milioni. Questa nuova politica probabilmente solleverà dubbi su come esattamente l'azienda distinguerà il sospetto di effettuare il viewbotting dai normali picchi di coinvolgimento.