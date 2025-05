Twitch potrebbe finalmente avere presto un vero e proprio rewind dal vivo

HQ

Dopo anni in cui gli spettatori hanno richiesto la possibilità di riavvolgere qualsiasi punto di uno streaming, Twitch potrebbe finalmente portare i riavvolgimenti in tempo reale sulla sua piattaforma. Con gli streamer che spesso creano contenuti per ore e ore, gli spettatori potrebbero perdere un momento divertente o volerne rivivere uno durante uno streaming.

Tuttavia, se vogliono tornare a un certo punto, il metodo attuale su Twitch è sperare in un caricamento VOD e poi scorrere indietro fino alla tua parte preferita. Tuttavia, secondo il giornalista di streaming Zach Bussey, questo potrebbe essere in procinto di cambiare.

A quanto pare, potrebbe esserci una rivelazione del riavvolgimento dal vivo durante il TwitchCon di Rotterdam entro la fine dell'anno, che sembra il momento perfetto per svelare la funzione. Twitch ha sperimentato un riavvolgimento di due minuti in passato, ma questo consentirebbe agli utenti di saltare teoricamente più indietro, proprio come consente YouTube.

