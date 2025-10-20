TwitchCon sotto tiro dopo l'assalto degli streamer

HQ

Lo streamer Emiru ha criticato il TwitchCon dopo l'aggressione di un uomo durante il recente TwitchCon di San Diego. Durante il fine settimana, durante un evento di accoglienza, le clip hanno mostrato Emiru mentre veniva avvicinata da un uomo che l'ha afferrata con forza e ha cercato di baciarla.

Spettatori, partecipanti e altri creatori hanno condiviso il loro sostegno a Emiru dopo l'evento. L'uomo è stato allontanato dal creatore di contenuti, ma Emiru dice che la sicurezza che è stata coinvolta era la sua sicurezza personale, non quella impiegata da TwitchCon.

"Ieri, all'uomo che mi ha aggredito è stato permesso di attraversare diverse barriere al twitchcon e anche di fronte a un altro creatore, incontrarsi e salutarmi per afferrare me e il mio viso e provare a baciarmi. Fortunatamente non ci è riuscito, ma molte persone hanno sottolineato che sarebbe potuta andare molto peggio!" Emiru ha scritto in un post sui social media.

Annuncio pubblicitario:

"Nella dichiarazione di Twitch hanno detto che il ragazzo è stato immediatamente catturato e detenuto, mi dispiace ma è una palese bugia. Gli è stato permesso di allontanarsi dal mio incontro e non ho sentito che era stato catturato fino a ore dopo che mi aveva attaccato, e sembrava che questo fosse successo solo a causa del mio manager che premeva per questo, non perché lo staff di Twitchcon presente pensasse che fosse un grosso problema... Questo è sicuramente il mio ultimo Twitchcon, e mi rattrista dire che, essendo un partecipante di Twitchcon da 10 anni, penso che altri creatori dovrebbero prendere seriamente in considerazione l'idea di non partecipare in futuro. Non mi sentivo curata o protetta, anche portando la mia sicurezza e il mio personale. Non riesco a immaginare come si sentirebbero i creatori senza queste opzioni".

Lo streaming è spesso un modo in cui i "fan" possono sviluppare relazioni parasociali con i creatori di contenuti, tuttavia il fatto che le cose vadano così lontano dimostra che alcuni spettatori potrebbero avere a che fare con l'apprendere che c'è una persona reale dietro la telecamera, che sicuramente non vuole essere afferrata con la forza in un evento pubblico. Speriamo che Twitch possa prevenire tali azioni in futuro, poiché nessuno merita che ciò accada a loro.

Emiru/Twitter

Annuncio pubblicitario: