Uber eliminerà più di 3.000 posti di lavoro nell'ambito di una ristrutturazione globale

HQ

Uber sta effettuando la sua più grande ristrutturazione degli ultimi anni, riportando il suo personale a numeri non visti dal 2021, rimuovendo 3.000 posti di lavoro dai suoi uffici in tutto il mondo. Questo fa parte di una grande ristrutturazione dell'azienda, pensata per ridurre i livelli di gestione e riportare più spese al core business.

L'amministratore delegato Dara Khosrowshahi (tramite BBC News) ha dichiarato che i tagli metteranno Uber in una posizione migliore per il futuro, dove ha le sue "maggiori opportunità davanti a sé." Finora, sembra che gli azionisti siano d'accordo, dato che le azioni Uber sono salite dopo l'annuncio.

Molti dei team più piccoli di Uber saranno ristrutturati in gruppi più grandi, ma non sappiamo ancora quali aree del settore saranno maggiormente colpite dai licenziamenti. Uber sta inasprindo le restrizioni sul lavoro da casa, con ruoli da remoto che ora rappresentano circa l'1% della sua forza lavoro totale. Come azienda, sta compiendo nuovi e audaci passi nei prossimi anni, con un focus sulle partnership con veicoli autonomi.