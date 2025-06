Ubisoft abbandonerà il supporto last-gen per Rainbow Six: Siege X e otterrà una versione per Nintendo Switch 2?

HQ

Potrebbe sorprenderti sentire questo, ma la grande evoluzione di Rainbow Six: Siege noto semplicemente come Rainbow Six: Siege X, supporterà ancora le console di ultima generazione, sia PS4 che Xbox One. Sì, nonostante siano passati quasi cinque anni dall'inizio di questa generazione (PS5/Xbox Series X/S ), Ubisoft sta ancora cercando di attingere al pubblico utilizzando le piattaforme più vecchie per giocare al suo sparatutto tattico, ma dobbiamo aspettarci che rimanga così in futuro?

In un'intervista con il direttore creativo Alexander Karpazis, che potete vedere qui sotto con i sottotitoli localizzati, ho chiesto se c'è mai stata l'intenzione di abbandonare il supporto per PS4 e Xbox One. Egli rispose:

"È sicuramente una lunga conversazione quella che abbiamo avuto. Ancora una volta, vogliamo onorare e rispettare i giocatori, il tempo che dedicano al gioco e il fatto che possano giocare sulle console per cui lo hanno acquistato.

"Non è una bugia, alla fine... Diciamo che saremo in giro per altri 10 anni, non possiamo sempre supportare tutte le console della vecchia generazione. Quindi forse quel giorno arriverà. Ma per Siege X, soprattutto con quello che stiamo pianificando, volevamo onorare questo e assicurarci che il gioco funzioni bene come prima di Siege X e che ci siano più opportunità anche per voi.

"Quindi, in futuro, potrebbe essere qualcosa... lontano nel futuro. Ma per ora, il team ha davvero realizzato qualcosa di fantastico e ha comunque rispettato i limiti dell'hardware di vecchia generazione".

Quindi, se Siege X fa ancora parte dell'ecosistema PS4 e Xbox One, significa che c'è un mondo in cui il gioco potrebbe arrivare su Nintendo Switch 2? Con la meccanica del mouse della console, sicuramente si adatterebbe perfettamente, giusto? Karpazis mi ha detto:

"Per Siege X, è stato uno sforzo monumentale solo per assicurarci di colpire ogni singola piattaforma su cui ci troviamo in questo momento. E quindi c'è stata un'enorme quantità di attenzione. Non abbiamo nemmeno aperto l'opportunità di dire, ehi, andremo su altre piattaforme in questo momento. E vogliamo davvero assicurarci che Siege X dia il meglio di sé sulle piattaforme su cui è presente oggi".

Questa non è né una conferma né una smentita totale, quindi forse vale la pena tenere d'occhio il gioco e la nuova piattaforma per vedere se Ubisoft inizia a mostrare interesse per il suo titolo di lunga data.