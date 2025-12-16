Ubisoft acquisisce March of Giants sviluppatore da Amazon Games

March of Giants, il prossimo MOBA precedentemente pubblicato da Amazon Games e sviluppato dal suo team a Montreal, si sta dirigendo verso una nuova casa. Ubisoft ha acquisito non solo i diritti su March of Giants, ma anche l'intero team di sviluppo.

Come ha osservato VGC, questo significa che il direttore creativo Xavier MarquisMarch of Giants tornerà in Ubisoft. Marquis ha guidato lo sviluppo di Tom Clancy's Rainbow Six Siege e ha lasciato Ubisoft sei anni fa. Il team che lavora su March of Giants continuerà a sviluppare il MOBA sotto una delle nuove case creative di Ubisoft.

"March of Giants ha una vera opportunità di portare qualcosa di nuovo e dinamico ai giocatori, e di aiutare Ubisoft a competere in uno dei più grandi ambiti del mondo videoludico", ha detto il CEO di Ubisoft, Yves Guillemot. "Non vediamo l'ora di accogliere nuovamente Alexandre, Xavier e molti dei veterani March of Giants team che hanno lavorato in precedenza in Ubisoft, e l'ambizione, la creatività e il talento dell'intero team si allineano perfettamente con il nostro desiderio di costruire nuove esperienze audaci per i giocatori. Non vediamo l'ora di sostenerli mentre plasmano il futuro di questa promettente nuova proprietà intellettuale."

"Tornare su Ubisoft chiude il cerchio. Abbiamo realizzato qui alcuni dei nostri lavori più significativi e siamo entusiasti di continuare a sviluppare March of Giants dall'interno di Ubisoft. Questo gioco ha un potenziale enorme, e so che Ubisoft può aiutarci a portarlo al livello successivo," ha aggiunto Marquis.

March of Giants Recentemente abbiamo tenuto alcuni test alpha chiusi questo settembre. Non sappiamo come questa mossa sconvolgerà lo sviluppo del gioco, ma sembra che ci sia ancora un po' di tempo prima di un rilascio pubblico.