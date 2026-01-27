Ubisoft affronta un potenziale "massiccio esodo di talenti"

HQ

Recentemente, Ubisoft ha rivelato che sta cancellando sei progetti, ritardandone sette e conducendo uno o più lunghi cicli di licenziamenti mentre si ristruttura attorno a queste cosiddette "case creative". Questo è un problema di per sé per un editore che ha bisogno di uscite di successo in questo momento, ma ci sono segnali che si trova ad affrontare un problema più grande: trattenere i talenti chiave.

Tom Henderson ha monitorato i canali di comunicazione interni di Ubisoft, che in precedenza mantenevano una sorta di moderazione educata, ma recentemente sono stati sommersi da commenti negativi sulla direzione.

Infatti, Henderson afferma che l'insoddisfazione è così grande che Ubisoft si trova ad affrontare "un massiccio esodo di talenti":

"Dopo l'annuncio della ristrutturazione di Ubisoft e del terzo ciclo di misure di riduzione dei costi, i canali di comunicazione interni di Ubisoft sono pieni di dipendenti che vergognano la direzione e chiedono cambiamento. È davvero sorprendente vedere persone criticare apertamente un'azienda per cui lavorano in tal misura, ma dopo anni di difficoltà, non sorprende. Alcuni dipendenti mi dicono che questa è stata la chioda finale per loro, che cercheranno lavoro altrove, mentre altri hanno deciso di accelerare i piani di contingenza già esistenti nel caso venissero licenziati. Altri hanno ricorso su LinkedIn per annunciare pubblicamente che ora cercano lavoro, nonostante abbiano ancora un impiego in azienda. Ubisoft vivrà un massiccio esodo di talenti, anche senza i licenziamenti imminenti."

Non si sa esattamente come Ubisoft riuscirà a superare tutto questo, soprattutto senza grandi uscite nel prossimo futuro.