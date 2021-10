Ubisoft annuncia Ghost Recon Frontline, in stile battle royale

HQ

Ubisoft ha appena annunciato il suo nuovo progetto videoludico, un'esperienza multiplayer ambientata nell'universo di Ghost Recon che porterà la serie nel favoloso mondo dei battle royale. Il gioco, Ghost Recon Frontline non sarà un battle royale, in realtà, ma vedrà oltre un centinaio di giocatori competere su una grande mappa, completando una serie di obiettivi e saccheggiando man mano che vanno a diventare meglio equipaggiati per gli scenari di combattimento.

Sviluppato da Ubisoft Bucarest, il gioco sarà free-to-play e si baserà sul gameplay action militare tattica della serie, offrendo più classi di appaltatori, ognuno dei quali porta il proprio approccio al combattimento. L'Esploratore, ad esempio, è progettato per il combattimento a lungo raggio, mentre il Supporto può utilizzare l'esclusivo sistema Tac - Supporto Frontline per poter chiamare oggetti e poter impostare difese, come una torre di guardia, per aiutare a proteggere la squadra dai proiettili vaganti.

Frontline sarà ambientato su una grande mappa che presenta 4 biomi e 20 punti di riferimento da esplorare. Anche se questo fa urlare battle royale, non ci sarà una zona di ritiro di cui preoccuparsi, poiché il gioco vanta invece una gamma di modalità che hanno ciascuna la propria condizione di vittoria. La modalità Spedizione vede 102 giocatori divisi in squadre di tre perlustrare la mappa alla ricerca di informazioni da poter estrarre dalla mappa. La modalità di controllo, d'altra parte, vede due squadre di nove giocatori in competizione per avere il dominio su un'area specifica, dove Tac - Supporto sarà completamente disponibile per essere utilizzato a tuo vantaggio.

Ghost Recon Frontline sarà un gioco live service, che presenterà stagioni regolari e aggiornamenti che aggiungono nuovi contenuti, ma per quanto riguarda i contenuti al momento del lancio, ciò non è attualmente chiaro poiché il gioco non ha attualmente una data di uscita. Ci aspettiamo comunque un test chiuso, che si svolgerà per una settimana a partire dal 14 ottobre (fino al 21 ottobre). Le iscrizioni sono aperte da ora, quindi puoi già manifestare il tuo interesse se intendi provare Frontline tra poche settimane.

Per quanto riguarda le piattaforme su cui verrà lanciato Ghost Recon Frontline, ci è stato detto che il gioco arriverà su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series e Stadia ogni volta che verrà lanciato.

Dai un'occhiata a un sacco di screenshot qui sotto, così come il trailer di reveal.