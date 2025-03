Ubisoft annuncia grandi cambiamenti strutturali: una nuova sussidiaria con un'inversione di Tencent da 1,16 miliardi di euro

HQ

Ubisoft ha lottato molto negli ultimi anni, con il 2024 che è stato un punto particolarmente basso con le scarse vendite di Star Wars: Outlaws e il contraccolpo e il ritardo di Assassin's Creed Shadows. Per fortuna, dopo mesi sull'orlo del collasso, Ubisoft ha annunciato un nuovo modello di business che li aiuterà a sopravvivere, a ricevere un'iniezione di denaro da Tencent pur mantenendo la proprietà dei loro franchise principali... anche se le cose sembreranno diverse.

Ubisoft ha confermato che creerà una nuova filiale, che diventerà la casa di tre dei loro più grandi franchise (e solo di quei franchise): Assassin's Creed, Far Cry e Rainbow Six Siege. La filiale avrà sede a Parigi e includerà gli studi completi di Ubisoft Montreal, Quebec, Sherbrooke, Saguenay, Barcellona e Sofia, oltre ai cataloghi arretrati del franchise. E questa nuova società (che al momento non ha un nome noto o un consiglio di amministrazione) avrà una partecipazione del 25% dal conglomerato cinese Tencent, del valore di 1,16 miliardi di euro (966 milioni di sterline).

Questa nuova entità rimarrà controllata e consolidata esclusivamente da Ubisoft. Così... Perché apportare questa modifica? Ubisoft afferma che, creando una nuova filiale che controlla i loro tre maggiori marchi e gli studi che li producono, "guiderà lo sviluppo" e "guiderà ulteriori aumenti della qualità delle esperienze narrative in solitaria, espanderà l'offerta multiplayer con una maggiore frequenza di rilascio dei contenuti, introdurrà punti di contatto free-to-play e integrerà più funzionalità socialIl CEO Yves Guillemot aggiunge che avrà un team di leadership autonomo "focalizzato sulla trasformazione

questi tre marchi in ecosistemi unici".

Dicono che questo aiuterà l'azienda nel suo complesso a essere più "agile", una parola che i CEO amano usare. In realtà, questo sembra più un modo per attirare più investitori, che potrebbero essere più inclini a investire su questa filiale e sui tre franchise di successo, piuttosto che su Ubisoft nel suo complesso. Resta da vedere se questo avrà un impatto sulla cadenza e sulla qualità delle versioni dei giochi, ma teoricamente non dovrebbe -per quanto ne sappiamo oggi, le squadre rimarranno le stesse-. E per fortuna, tutto questo accade subito dopo il lancio di Assassin's Creed Shadows, che nonostante alcune assurde polemiche, è stato un successo di critica e commerciale.