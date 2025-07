Ubisoft annuncia i co-boss della sua sussidiaria progettata per accelerare la crescita di Assassin's Creed, Rainbow Six e Far Cry

HQ

A marzo, Ubisoft ha annunciato l'intenzione di collaborare con Tencent per creare una nuova filiale che si concentrerà prevalentemente sui tre maggiori franchise dell'editore francese; Assassin's Creed, Far Cry e Rainbow Six. Ora, mesi dopo, Ubisoft è pronta a rivelare chi guiderà questa squadra, con, ovviamente, un Guillemot al volante, almeno in parte...

In un comunicato stampa, veniamo informati che Charlie Guillemot collaborerà con Christophe Derennes per guidare questa filiale come co-CEO.

Derennes è un veterano di Ubisoft di grande esperienza, poiché in precedenza ha lanciato e guidato il prolifico studio Montreal, prima di passare a diventare l'amministratore delegato del business nordamericano di Ubi.

Per quanto riguarda Guillemot, secondo il comunicato, ci viene detto: "Porta una prospettiva imprenditoriale e una profonda comprensione delle dinamiche del settore in evoluzione e delle aspettative dei giocatori, plasmata dalla sua esperienza nello sviluppo di giochi. Con una forte mentalità di prodotto, una profonda cultura tecnologica e una passione per i giochi, rappresenta una nuova generazione di leadership focalizzata sull'innovazione, sulla qualità e sul mettere i giocatori al centro del processo decisionale".

Al di là delle notizie sul CEO, siamo informati che la nascita della filiale sta procedendo bene e che è attualmente in fase di approvazione normativa che dovrebbe continuare entro la fine del 2025.