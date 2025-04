Ubisoft annuncia il formato per il bizzarro Rainbow Six: Siege Reload tournament

HQ

Ubisoft ha rivelato i piani per un torneo estremamente unico e straRainbow Six: Siege no. Conosciuto come Reload, questo evento presenta un formato molto stilizzato che coinvolge le squadre che sfidano altre squadre o giocano sul sicuro nel tentativo di sopravvivere agli altri nella caccia a una fetta di un montepremi di 480.000 euro.

Il torneo, che si terrà a Rio de Janeiro a maggio, tra il 10 e il 18, avrà una fase a gironi e poi una fase di playoff che seguirà. Nella fase a gironi, ogni squadra riceverà sei proiettili, che le permetteranno di sfidare un'altra squadra in una partita, in cui il vincitore recupera il proprio proiettile e gli avversari e il perdente perde il proprio. L'idea qui è che la posizione di ogni squadra è determinata dal numero di proiettili nella loro riserva e questo è importante in quanto determina non solo la qualificazione ai playoff che seguono, ma anche le teste di serie e i potenziali turni di bye per le ultime fasi della fase a gironi. Le squadre più aggressive con più proiettili hanno una posizione migliore e viceversa.

La fase a gironi includerà anche Wildcards che cambieranno enormemente il modo in cui si svolge ogni partita, come la carta Survivor, che "se una squadra inizia un round con solo 1 proiettile e vince, guadagna un proiettile extra. Questa carta si attiva automaticamente in qualsiasi round e può essere utilizzata un numero illimitato di volte.

Nei playoff, i proiettili sono irrilevanti in quanto viene invece utilizzato un girone a eliminazione diretta in cui i perdenti vengono immediatamente eliminati dal torneo.

La fase a gironi si svolgerà dal 10 al 14 maggio e i playoff si svolgeranno dal 16 al 18 maggio, con la finale fissata per il 18 maggio. I biglietti per il torneo sono ancora disponibili per accaparrarsi.