Ubisoft celebra un decennio di eSport di Rainbow Six: Siege con i bundle Legacy

HQ

Rainbow Six: Siege X è qui. L'evoluzione dello sparatutto tattico che celebra i 10 anni del gioco è arrivata e ha portato una serie di miglioramenti e modifiche all'esperienza complessiva. Ma questo non è tutto ciò che Ubisoft ha in mente per celebrare i 10 anni di Siege, poiché ora è stata rivelata una lista di bundle di Legacy eSport che celebrano e segnano i momenti chiave nella storia dell'eSport.

Ci è stato detto che i bundle "rendono omaggio a giochi di grande impatto, eventi indimenticabili e citazioni che hanno contribuito a definire la scena competitiva". Al momento, ci sono due bundle in offerta, uno per Thermite e per Frost, ma Ubisoft sta seminando per quali altri Operators e momenti dovrebbero ricevere il trattamento Legacy.

Thermite, ad esempio, include una serie di skin per armi che rendono omaggio a momenti del 2017, 2018, 2019 e 2022, mentre Frost si concentra invece su eventi più recenti, in particolare nel 2022 e nel 2024, nonostante abbia un design di base Operator ispirato al 2017 Six Invitational.

Ogni pacchetto completo ti costerà 2.700 R6 Credits ed entrambi sono disponibili nel gioco oggi.