Ubisoft censura un bambino di 10 anni Far Cry 4 in un nuovo aggiornamento

Far Cry è stata una serie per testare le acque quando si tratta di nudità in passato. I giocatori di Far Cry 3 hanno rischiato di essere pugnalati al petto nel brutto finale del gioco solo per intravedere alcune tette, ad esempio.

In Far Cry 4, era in mostra sia la nudità maschile che quella femminile, ma come notato dai membri del Reddit di Far Cry, sembra che questo sia stato ridimensionato. Un modder della community, Lord_Antheron, ha aggiunto qualche dettaglio in più, dicendo che sono state apportate modifiche ai file visivi e audio del gioco.

Notano che la modella Yuma non è stata cambiata, solo il suo petto è ora coperto. Lo stesso vale per Kalinag. Nella missione Shanath Arena, Ajay ora ha anche un perizoma che copre i suoi genitali. C'è stata anche una patch per Far Cry 3 il 31 marzo, ma non abbiamo ancora visto se anche questa ha apportato modifiche simili.

Al momento, non siamo sicuri del motivo per cui sono state apportate queste modifiche, ma le speculazioni indicano una censura più severa in arrivo grazie a un accordo con Tencent annunciato di recente, in cui Ubisoft ha permesso alla società di controllare i franchise di Assassin's Creed, Rainbox Six e Far Cry.