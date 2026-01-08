Ubisoft chiude lo studio di Halifax e licenziò 71 dipendenti, settimane dopo che lo sviluppatore ha annunciato il sindacato

HQ

Qualche settimana fa, lo studio Ubisoft di Halifax in Canada ha annunciato di essersi sindacato nel tentativo di proteggere i vari dipendenti dalle tendenze sempre più preoccupanti adottate dal grande editore contro molti dei suoi studi e dipendenti in tutto il mondo. Questa decisione si pensava fosse sufficiente a proteggere i 71 dipendenti dello studio, ma evidentemente non lo fu.

Insider Gaming riporta che Ubisoft ha chiuso lo studio di Halifax e licenziato tutti i 71 dipendenti. Secondo la stessa Ubisoft, questo faceva parte di "azioni aziendali per snellire le operazioni, migliorare l'efficienza e ridurre i costi", azioni intraprese negli ultimi due anni.

Tuttavia, l'immediatezza di questa decisione dopo la sindacalizzazione è difficile da ignorare, cosa che Ubisoft sostiene non sia mai stata coinvolta nell'equazione mentre aveva deciso di chiudere lo sviluppatore "molto prima" della sindacalizzazione.

Tuttavia, CWA Canada (un sindacato dei lavoratori nel paese) ha ora rilasciato una dichiarazione riguardo a questa chiusura dello studio, affermando che è "illegale per un'azienda chiudere perché i suoi lavoratori decidono di sindacalizzarsi" e che "anche se non stiamo dicendo che questo sia successo qui, chiederemo informazioni a Ubisoft sul motivo della decisione improvvisa di chiudere."

Questo ha portato CWA Canada ad annunciare che "perseguirà ogni ricorso legale" per assicurarsi che i dipendenti dello studio non siano stati violati e che "questo non ha nulla a che fare con l'iscrizione dei dipendenti a un sindacato."