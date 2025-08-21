Ubisoft ci ha raccontato di più su Anno 117: Pax Romana alla Gamescom

HQ

La Gamescom è la grande novità di questa settimana e Ubisoft ci ha raccontato di più sul loro prossimo gioco Anno 117: Pax Romana. Ubisoft Mainz è al lavoro con il suo city builder, che dovrebbe uscire il 13 novembre 2025.

L'ultimo trailer si concentra su Albion, una provincia celtica segreta. Un luogo misterioso, dove nessun romano che si rispetti osa andare. Conosciamo questa zona come la Gran Bretagna. Inutile dire che ci saranno conflitti in futuro.

Una demo giocabile sarà disponibile a partire dal 2 settembre su Steam, Epic Games Store e Ubisoft Connect. La demo sarà disponibile per alcune settimane, fino al 18 settembre.

Anno 117: Pax Romana sarà disponibile su PC (Ubisoft Connect), Xbox Series X/S e PlayStation 5. Il gioco è incluso nell'abbonamento Ubisoft+ Premium.