Ubisoft conferma che un nuovo Rayman è in fase di sviluppo

Il 1° settembre una vecchia icona della piattaforma ha compiuto 30 anni: Rayman. Ha fatto il suo debutto sulla prima PlayStation esattamente 30 anni fa e da allora ha offerto la sua svolta unica all'azione platform, con molti punti salienti.

Gli ultimi anni sono stati più difficili per la vecchia mascotte di Ubisoft, ma fortunatamente abbiamo sentito parlare sempre di più di qualcosa di nuovo in lavorazione e, a maggio, ci sono state segnalazioni che un ritorno era in fase di sviluppo. Lo ha confermato il produttore del marchio Loic Gounon in un breve video su Instagram creato per celebrare il 30° anniversario di Rayman.

Dice, tra le altre cose, che "un team di grande talento come Ubisoft Montpellier e Ubisoft Milan sta attualmente lavorando insieme sul futuro di Rayman", ma aggiunge anche che, sebbene il gioco sia in buone mani, non dovremmo "aspettarci notizie da" loro troppo presto.

E quindi ora lo sappiamo. Rayman è sulla via del ritorno, anche se ci vorranno un anno o tre.